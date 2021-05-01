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شاهد.. رجل الأعمال العثيم: كنت أتمنى أكون سائق الملك فيصل

منذ ساعة
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شاهد.. رجل الأعمال العثيم: كنت أتمنى أكون سائق الملك فيصل

عادل الحربي (صدى):
كشف رجل الأعمال عبدالله العثيم، أنه كان في مرحلة الطفولة، ينتظر الملك فيصل رحمه الله، لكي يشاهده عند دخوله المسجد.

وقال العثيم خلال برنامج "الليوان" :" كنت أنتظر أمام مسجد العباس بالطائف، الذي يصلي فيه الملك فيصل لكي أشاهده"، مشرا إلى أن عمره وقتها كان 12 عاما.

وأضاف: "كنت انتظره عند الباب، وأقول ليتني أنزل هالسواق وأصبح مكانه، لكنني سقت بالأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله عند افتتاح العثيم مول في القصيم".

وفي سياق منفصل، أوضح العثيم أنه فكر في تصفية التجارة عام 1402هـ، والعمل بالحكومة، قائلا: "لم تكن هناك أرباح مغرية، ورأيت أن الأفضل أن أصفي، وكان أحد الموردين، قال لي وين طلباتكم، فأبلغته بقراري بترك المجال، قال لي يا عبدالله حل مشكلك انت مهمل لازم تجتهد وتحسن وضعك، وبدأت اشتغل مرة ثانية".

الملك فيصل
العثيم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9366
منذ 8 دقائق
تقابلنا في مصعد فندق الخميس بعد انتهاء العشاء وذهاب كل منا إلى جناحه. ليتني استمريت في الاستثمار النقدي طويلا لأكمل أبحاثي دون خذلان إبان كنت مستثمرا

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
كان الفندق في أبها البهية . زمان والله عن أيام ابن بطوطة
شرحبيل
متى طلع شنبك
د محمد ماجد بخش
تقابلنا في مصعد فندق الخميس بعد انتهاء العشاء وذهاب كل منا إلى جناحه. ليتني استمريت في الاستثمار النقدي طويلا لأكمل أبحاثي دون خذلان إبان...
عدو الخونة
هذا هو الطبيب الذي شخص شخص حالة عيد اليحي الباطنية (بمخش البسة) وساهم في استمرار حالته الى ان كشف عند طبيب اخر متفرغ لمهنته...

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