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ضبط 76 شخصاً خالفوا تعليمات العزل الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

منذ 49 دقيقة
1568
ضبط 76 شخصاً خالفوا تعليمات العزل الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

الدمام (صدى):
أعلنت شرطة المنطقة الشرقية عن ضبط (76) شخصاً خالفوا تعليمات العزل الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

وصرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، أنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (76) شخصاً بعدد من محافظات المنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد - 19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة

المنطقة الشرقية
كورونا
العزل الصحي

التعليقات

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أحدث التعليقات

Mohamed
بسبب تعليق السفر إلى الخارج 😁😁😁
جنوبيه قحطانيه❣
احمد ربك لو الله ثم الملكي وهيثم لودعتو👍😂والاحق بالتآهل حنابشبابناوللعلم اقوى مجموعه وبدون محترفين وملعب حواري وبدون دعم ورغم كذا كنا الأحق والآفضل منكم👍👌
جنوبيه قحطانيه❣
احمد ربك لو الله ثم الملكي وهيثم لودعتو👍😂والاحق بالتآهل حنابشبابناوللعلم اقوى مجموعه وبدون محترفين وملعب حواري وبدون دعم ورغم كذا كنا الأحق والآفضل منكم👍👌
نواف
مافيه سياسه هذا ايران لعب عندك
نواف
مافيه سياسه هذا ايران لعب عندك

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