نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الجدعان: سنعيد النظر في ضريبة القيمة المضافة عند تحقيق المستهدفات

منذ ساعة
2338
الجدعان: سنعيد النظر في ضريبة القيمة المضافة عند تحقيق المستهدفات

الرياض (صدى):
قال وزير المالية محمد الجدعان، أن إعادة النظر بنسبة ضريبة القيمة المضافة، سيجري بعد تحقيق عدة مستهدفات، والتي تبلغ نسبتها في الوقت الحالي 15% ومن المتوقع أن تنخفض إلى 5% في فترة تتراوح بين سنة و5 سنوات.

وأوضح وزير المالية أن زيادة الضريبة إلى 15% كان الخيار الأفضل من بين مجموعة خيارات سيئة ، لافتا إلى إعادة هيكلة الميزانية، والوفر الذي تحقق من رفع كفاءة الإنفاق العام، هي جوانب مهمة من منجزات رؤية 2030 في سنتها الخامسة.

وكشف عن ارتفاع إسهام القطاع الخاص من 45% إلى 51 % في نهاية 2020، كما أن هناك قفزات في تطوير القطاع المالي بما فيها التخصيص.

وأكد وزير المالية أن لدى الدولة مصادر متعددة من التمويل، من الدين والاحتياطي وثروة في صندوق الاستثمارات العامة، ولدينا أصول نسعى لتخصيصها، وسنظل حذرين في تحديد سقوف الميزانية مشيرا إلى إن مستويات الدين العالم للناتج المحلي الإجمالي 33% وهي معقولة مقارنة بدول مجموعة العشرين، منوها بتزايد الاهتمام في الديون على مستوى عالمي.

وتابع الجدعان أن "مستويات الدين ليست مقلقة اطلاقا، ولدى المملكة ثروة كبيرة في صندوق الاستثمارات العامة ولديها وأصول قابلة للتخصيص واحتياطيات مريحة".

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، قال الوزير إن هناك تطبيقات كثيرة أسهمت في إيجاد الكثير من الحلول المالية خصوصا في البنوك.

وزير المالية
القيمة المضافة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Mohamed
بسبب تعليق السفر إلى الخارج 😁😁😁
جنوبيه قحطانيه❣
احمد ربك لو الله ثم الملكي وهيثم لودعتو👍😂والاحق بالتآهل حنابشبابناوللعلم اقوى مجموعه وبدون محترفين وملعب حواري وبدون دعم ورغم كذا كنا الأحق والآفضل منكم👍👌
جنوبيه قحطانيه❣
احمد ربك لو الله ثم الملكي وهيثم لودعتو👍😂والاحق بالتآهل حنابشبابناوللعلم اقوى مجموعه وبدون محترفين وملعب حواري وبدون دعم ورغم كذا كنا الأحق والآفضل منكم👍👌
نواف
مافيه سياسه هذا ايران لعب عندك
نواف
مافيه سياسه هذا ايران لعب عندك

أخر الأخبار

بالفيديو.. محمد سامي عن انتقاد زوجته: حسابات وهمية طمعانة في مكانتها
بالفيديو.. محمد سامي عن انتقاد زوجته: حسابات وهمية طمعانة في مكانتها
منذ 5 دقائق 77
شاهد.. انهيار ملك قورة بعد اكتشاف مقلب "رامز عقله طار"
شاهد.. انهيار ملك قورة بعد اكتشاف مقلب "رامز عقله طار"
منذ 15 دقيقة 244
وش يفكك من بعض الكلام
وش يفكك من بعض الكلام
منذ 16 دقيقة 249
الإحترام زايد عنده وجاب العيد
الإحترام زايد عنده وجاب العيد
منذ 16 دقيقة 240
المسكين قاعد يتضلل جاه الصغير وتورط مع الأم
المسكين قاعد يتضلل جاه الصغير وتورط مع الأم
منذ 17 دقيقة 227
ضبط 76 شخصاً خالفوا تعليمات العزل الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا
ضبط 76 شخصاً خالفوا تعليمات العزل الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا
منذ 49 دقيقة 1563
ريال مدريد يفوز على أوساسونا بهدفين
ريال مدريد يفوز على أوساسونا بهدفين
منذ ساعة 1568
الجدعان: سنعيد النظر في ضريبة القيمة المضافة عند تحقيق المستهدفات
الجدعان: سنعيد النظر في ضريبة القيمة المضافة عند تحقيق المستهدفات
منذ ساعة 2339
الصلح زين
الصلح زين
منذ ساعة 700
سخرية بين شاب وفتاة خليجية عند الاشارة
سخرية بين شاب وفتاة خليجية عند الاشارة
منذ ساعة 714