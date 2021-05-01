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بالفيديو.. الخطيب: السياحة الداخلية أسهمت في انخفاض السفر إلى الخارج بنسبة 30%

منذ 6 دقائق
1185
بالفيديو.. الخطيب: السياحة الداخلية أسهمت في انخفاض السفر إلى الخارج بنسبة 30%

الرياض (صدى):
قال الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة أن السياحة الداخلية أسهمت في انخفاض السفر إلى الخارج بنسبة 30% بسبب الفعاليات الترفيهية التي تم تنفيذها.

وأوضح الخطيب خلال جلسة حوارية بعنوان "رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل"، اليوم السبت، أنه تم تأسيس أكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاع الترفيه.

وأضاف وزير السياحة أن الطلب على الترفيه اكبر بكثير من العرض وجودة الخدمات ليست على المستوى الذي تطمح اليه القيادة

وأشار الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على خلق أكثر من 20 ألف وظيفة موسمية برواتب جيدة جدا.

رؤية 2030
السياحة الداخلية
وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

التعليقات

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أحدث التعليقات

زائر
هههههههههههههه قول قسم
ع. س. ع
طيب يا ابو خرقة يا ذنب اوراوا وسيدني غداً لناظرة قريب،، الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية
ع. س. ع
اهم شي بطولة الفوز على الهلال آسيا والدوري ما هي مهمة عادي وعبر الزمان سنبقى صفر آسيا وثلاثة دوري شكراً هيثم عسيري
المهم
نقص البيض دور غيرها!!!!
واحد منصف
نرجو ان تكون عقوبتها شديدة ومناسبة ومعلنة للناس

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