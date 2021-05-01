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بالفيديو.. "التويجري": عدد الوفيات المرورية انخفضت بنسبة 51% في المملكة

منذ 10 دقائق
1218
بالفيديو.. "التويجري": عدد الوفيات المرورية انخفضت بنسبة 51% في المملكة

الرياض (صدى):
قال محمد التويجري، رئيس لجنة التحول الوطني، أن ثلث أهداف الرؤية في برنامج التحوّل الوطني، و10وزارات تتناعم يوميًا لأهداف معينة على رأسها كفاءة العمل الحكومي لخدمة المواطن.

وأوضح "التويجري" خلال جلسة حوارية بعنوان "رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل"، أن الحكومة الإلكترونية قفزت إلى 35% في السنوات الخمس الأخيرة.

كما ذكر أن هناك انخفاض عدد الوفيات المرورية بنسبة 51% في المملكة، بالإضافة لتقدم 81% من الخدمات الحكومية تقدمًا رقميًا.

وجاء ذلك خلال جلسة حوارية يشارك فيها وزير الصحة والمالية والسياحة ورئيس لجنة التحول الوطني محمد التويجري.

برنامج التحول الوطني
رؤية 2030
محمد التويجري
الحكومة الإلكترونية
الوفيات المرورية

التعليقات

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أحدث التعليقات

زائر
هههههههههههههه قول قسم
ع. س. ع
طيب يا ابو خرقة يا ذنب اوراوا وسيدني غداً لناظرة قريب،، الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية
ع. س. ع
اهم شي بطولة الفوز على الهلال آسيا والدوري ما هي مهمة عادي وعبر الزمان سنبقى صفر آسيا وثلاثة دوري شكراً هيثم عسيري
المهم
نقص البيض دور غيرها!!!!
واحد منصف
نرجو ان تكون عقوبتها شديدة ومناسبة ومعلنة للناس

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