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بالفيديو.. الجدعان: ارتفعت مساهمة القطاع الخاص من 45% إلى 51% في 2020

منذ 14 دقيقة
1317
بالفيديو.. الجدعان: ارتفعت مساهمة القطاع الخاص من 45% إلى 51% في 2020

الرياض (صدى):
قال وزير المالية محمد الجدعان، إن برنامج التخصيص سيسمح للقطاع الخاص بتولي الكثير من المشاريع التي تديرها الحكومة، وبالمقابل تمكين الحكومة من الصرف من هذه الإيرادات على مشاريع جديدة يستفيد منها القطاع الخاص.

وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل أن برنامج كفاءة الإنفاق في القطاع المالي وفَر أكثر من 400 مليار ريال خلال 4 سنوات … ومساهمة القطاع الخاص ارتفعت في 2020 من 45 % إلى 51 % .

وأضاف الجدعان من مستهدفات رؤية 2030 تمكين القطاع الخاص، وارتفعت مساهمته من 45% إلى 51% في نهاية 2020، مشيرا إلى أن رفع نسبة الضريبة إلى 15% كان أفضل خيار من بين خيارات سيئة

القطاع الخاص
وزير المالية
محمد الجدعان

التعليقات

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أحدث التعليقات

زائر
هههههههههههههه قول قسم
ع. س. ع
طيب يا ابو خرقة يا ذنب اوراوا وسيدني غداً لناظرة قريب،، الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية
ع. س. ع
اهم شي بطولة الفوز على الهلال آسيا والدوري ما هي مهمة عادي وعبر الزمان سنبقى صفر آسيا وثلاثة دوري شكراً هيثم عسيري
المهم
نقص البيض دور غيرها!!!!
واحد منصف
نرجو ان تكون عقوبتها شديدة ومناسبة ومعلنة للناس

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