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بالفيديو.. الربيعة يوضح أبرز إنجازات القطاع الصحي خلال الـ 5 أعوام الماضية

منذ 35 دقيقة
1429
بالفيديو.. الربيعة يوضح أبرز إنجازات القطاع الصحي خلال الـ 5 أعوام الماضية

الرياض (صدى):
استعرض وزير الصحة توفيق الربيعة أبرز إنجازات القطاع الصحي خلال الـ 5 أعوام الماضية

وقال الربيعة خلال حديثه اليوم في جلسة حوارية بعنوان رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل أن "الأشخاص كان يعانون سابقا من الحصول على موعد، الآن من خلال تطبيق موعد أو صحتي يستطيع الحصول على موعد ويتوفر خلال أيام قليلة"

وأضاف وزير الصحة "نستقبل قرابة ١٥٠ ألف موعد يوميا، ونوفر خدمات كثيرة عن بعد مثل مركز الاتصال 937 ، ويصل عدد الاتصالات يوميا إلى أكثر من ١٤٠ ألف شخص، ويقدم خدمات كثيرة مثل الاستشارات الطبية عن بعد"

وتابع" كما تم توفير تطبيق صحة الذي يتيح التواصل مع الطبيب عن بعد، ويمكن أن يستفيد منه المواطنين من أي مكان في العالم بكل كفاءة ".

وزير الصحة
القطاع الصحي
توفيق الربيعة

التعليقات

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أحدث التعليقات

زائر
هههههههههههههه قول قسم
ع. س. ع
طيب يا ابو خرقة يا ذنب اوراوا وسيدني غداً لناظرة قريب،، الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية
ع. س. ع
اهم شي بطولة الفوز على الهلال آسيا والدوري ما هي مهمة عادي وعبر الزمان سنبقى صفر آسيا وثلاثة دوري شكراً هيثم عسيري
المهم
نقص البيض دور غيرها!!!!
واحد منصف
نرجو ان تكون عقوبتها شديدة ومناسبة ومعلنة للناس

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