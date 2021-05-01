حادث مروع ينهي حياة شخصين في حفر الباطن

حفر الباطن (صدى):
وقع حادث تصادم بين مركبتين ، اليوم السبت، طريق الكويت من جهة محافظة حفر الباطن، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين.
وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، أنه ورد إلى غرفة عمليات بلاغ صباح اليوم من مواطن يفيد بوقوع حادث سير على امتداد طريق الكويت في محافظة حفر الباطن ووجود عدة إصابات.
وعلى الفور تم توجيه 4 فرق إسعاف من الهلال الأحمر السعودي وفرقتي إسعاف من جهات أخرى إلى الموقع، وعند الوصول تبين وجود 6 مصابين وحالتي وفاة، وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمصابين وإسعافهم، وتم نقل 4 حالات إلى مستشفى الملك خالد وحالتين إلى مستشفى المعالي.