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حادث مروع ينهي حياة شخصين في حفر الباطن

منذ 46 دقيقة
2088
حادث مروع ينهي حياة شخصين في حفر الباطن

حفر الباطن (صدى):
وقع حادث تصادم بين مركبتين ، اليوم السبت، طريق الكويت من جهة محافظة حفر الباطن، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، أنه ورد إلى غرفة عمليات بلاغ صباح اليوم من مواطن يفيد بوقوع حادث سير على امتداد طريق الكويت في محافظة حفر الباطن ووجود عدة إصابات.

وعلى الفور تم توجيه 4 فرق إسعاف من الهلال الأحمر السعودي وفرقتي إسعاف من جهات أخرى إلى الموقع، وعند الوصول تبين وجود 6 مصابين وحالتي وفاة، وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمصابين وإسعافهم، وتم نقل 4 حالات إلى مستشفى الملك خالد وحالتين إلى مستشفى المعالي.

حادث
حفر الباطن

التعليقات

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أحدث التعليقات

واحد منصف
نرجو ان تكون عقوبتها شديدة ومناسبة ومعلنة للناس
كوكو
والله انا اشوف يابو الحسن لو تسكت وتوفر رايك ابركلك الناس عندها أشغال وارتباطات ومصالح تعطلت وانت مبرد لاتبي تسافر ولا تبي الناس تسافر
نينا
يعمر نورتنا يا حبيب الحبيب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اجرام فوق المعدل ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم عمك ، وانت ماقصرت اديت الواجب حفاظاً على الوطن ومن يعيش على ارضه من عبث العابثين ، بيض الله وجهك ، واسأل...

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