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الكشف عن آخر تطورات إصابة السومة

منذ 34 دقيقة
1611
الكشف عن آخر تطورات إصابة السومة

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر بأن المحترف السوري في صفوف نادي الأهلي، عمر السومة، سيخضع لبرنامج علاجي يستمر لمدة 3 أسابيع بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بتمزق في العضلة.

وأضافت المصادر أن الجهاز الطبي لفريق الأهلي، يُجهز السومة لمواجهة الهلال يوم 19 مايو الجاري ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري، وفقاً لـ "الرياضية".

وأشارت المصادر إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها السومة منعته من التحامل على إصابته والمشاركة في مواجهة الدحيل القطري يوم أمس (الجمعة) ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

نادي الأهلي
عمر السومة
إصابة السومة

التعليقات

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أحدث التعليقات

واحد منصف
نرجو ان تكون عقوبتها شديدة ومناسبة ومعلنة للناس
كوكو
والله انا اشوف يابو الحسن لو تسكت وتوفر رايك ابركلك الناس عندها أشغال وارتباطات ومصالح تعطلت وانت مبرد لاتبي تسافر ولا تبي الناس تسافر
نينا
يعمر نورتنا يا حبيب الحبيب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اجرام فوق المعدل ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم عمك ، وانت ماقصرت اديت الواجب حفاظاً على الوطن ومن يعيش على ارضه من عبث العابثين ، بيض الله وجهك ، واسأل...

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