الكشف عن آخر تطورات إصابة السومة

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر بأن المحترف السوري في صفوف نادي الأهلي، عمر السومة، سيخضع لبرنامج علاجي يستمر لمدة 3 أسابيع بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بتمزق في العضلة.
وأضافت المصادر أن الجهاز الطبي لفريق الأهلي، يُجهز السومة لمواجهة الهلال يوم 19 مايو الجاري ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري، وفقاً لـ "الرياضية".
وأشارت المصادر إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها السومة منعته من التحامل على إصابته والمشاركة في مواجهة الدحيل القطري يوم أمس (الجمعة) ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.