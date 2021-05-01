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متحدث التجارة يوضح كيف واجهت المملكة أزمة نقص البيض خلال جائحة كورونا

منذ ساعة
1816
متحدث التجارة يوضح كيف واجهت المملكة أزمة نقص البيض خلال جائحة كورونا

الرياض (صدى):
قال عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة اختلف معدل استهلاك البيض في المملكة وأصبح الطلب أعلى فنتج عنه النقص ووصل سعر البيضة ١٨ ريال خلال جائحة كورونا

وأوضح الحسين أن تم تشكيل خلية تعمل على مدار الساعة، وتم العمل على توفير البيض من الدول الصديقة وتم جلبها بالسيارات والطائرات والسفن حتى توفرت للمواطن والمقيم في أسرع مدة وبأسعار مخفضة.

وأكد متحدث التجارة ان كل السلع الأخرى متوفرة حيث خلال أزمة كورونا تم ضخ ٢ مليار ريال لتمويل الغذاء واستيراده عند الحاجة حتى لايحدث خلل.، مشيرا إلى أن "المواطن والمقيم سفرته لم تتغير ولن يشعرا بنقص خلال أزمة كورونا".

وزارة التجارة
جائحة كورونا
أزمة نقص البيض

التعليقات

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أحدث التعليقات

واحد منصف
نرجو ان تكون عقوبتها شديدة ومناسبة ومعلنة للناس
كوكو
والله انا اشوف يابو الحسن لو تسكت وتوفر رايك ابركلك الناس عندها أشغال وارتباطات ومصالح تعطلت وانت مبرد لاتبي تسافر ولا تبي الناس تسافر
نينا
يعمر نورتنا يا حبيب الحبيب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اجرام فوق المعدل ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم عمك ، وانت ماقصرت اديت الواجب حفاظاً على الوطن ومن يعيش على ارضه من عبث العابثين ، بيض الله وجهك ، واسأل...

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