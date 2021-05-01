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بالفيديو.. "الشقيري" يتحدث عن القرارات الهامة التي اتخذتها المملكة لمواجهة كورونا

منذ ساعة
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بالفيديو.. "الشقيري" يتحدث عن القرارات الهامة التي اتخذتها المملكة لمواجهة كورونا

الرياض (صدى):
تحدث الإعلامي أحمد الشقيري عن القرارات الهامة التي اتخذتها المملكة من أجل التصدري لجائحة كورونا.

وقال "الشقيري" ببرنامج "سين" المذاع على قناة "MBC": "أنظمة منع التجول جلعت الأمور تحت السيطرة وإغلاق المدارس وتحويلها للتعليم عبر المنصة الإلكترونية من أهم الأسباب التي أدت لاحتواء الأزمة في وقت قصير".

كما تطرق للحديث عن المركز الوطني الصحي فهو الأساس الذي تخرج منه قرارات مواجهة كورونا في المملكة، فمن خلاله يتم النظر للقطاع الصحي بشكل كامل.

وعن ذلك، قال دكتور نوفل عبدالله، أنه يتم اتخاذا القرارات الخاصة بمواجهة "كورونا" بناءً على بيانات مفصلة من المركز، فهو يوفر كل المعلومات لمعرفة مدى استقرار المناطق أو مرورها بوقت حرج في جائحة كورونا.

واستعرض تقرير "الشقيري" أيضًا الطريقة المبتكرة لبعض العائلات السعودية لمواجهة كورونا من خلال البقاء في منازلهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

ولجأت عائلة "السهلي" لسطوح منزلها وانشأوا به صالة ألعاب رياضية من أجل التدرب وقاموا بتوفير المقاعد والأدوات بعد إغلاق الصالات الرياضية.

الشقيري

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