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مكافحة المخدرات : القبض على مواطن لترويجه مواد مخدرة في مواقع التواصل الاجتماعي

منذ 59 دقيقة
1632
مكافحة المخدرات : القبض على مواطن لترويجه مواد مخدرة في مواقع التواصل الاجتماعي

الرياض (صدى):
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يروج مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض - بفضل الله - عن تحديد هويته والقبض عليه.

وأضاف أن المتهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وضبط بحوزته (4.9) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى مادة القات المخدر .

وأوضح النقيب النجيدي، أنه جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

مكافحة المخدرات
مواد مخدرة

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