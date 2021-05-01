نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد .. مسجد الداخلة التاريخي بعد تطويره ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان

منذ 9 دقائق
1209
شاهد .. مسجد الداخلة التاريخي بعد تطويره ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان

الرياض (صدى):
يعد مسجد الداخلة بمحافظة المجمعة من أقدم المساجد التاريخية بالمجمعة التي تقع شمال مدينة الرياض ، ويعود تاريخ إنشائه إلى ما بين 850 هـ إلى عام 900هـ ، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق، وجاهز لإقامة الصلاة فيه حاليًا.

ويضم المسجد بعد التطوير الحالي : الخلوة ، ورواق القبلة ، والسرحة ، والرواق الجنوبي ، والرواق الشرقي ، والرواق الشمالي ، والمجبب ، والكتاب ، ودورات مياه ومواضئ ، ويتسع لـ (472) مصليًا.

وترجع أهمية المسجد لقدمه، فهو من أقدم المساجد بالمنطقة، حيث يعود تاريخ إنشائه إلى الفترة ما بين عام 850 هـ إلى عام 900 هـ، وكان أهالي بلدة الداخلة القديمة يقيمون فيه صلاة الجمعة ، وظلت الصلاة تقام فيه حتى بعد خروج السكان من البلدة إلى المخططات الحديثة، وقام أهالي البلدة بترميم المسجد عام 1432هـ إلا أن أعمال الترميم لم تكتمل.

ويقع مسجد الداخلة التاريخي شرق بلدة الداخلة القديمة بمحافظة المجمعة بالقرب من قصر الحكم القديم بالداخلة ، ويبعد المسجد نحو 175كم شمال غرب مدينة الرياض، ويتميز ببنائه على الطراز النجدي المكون من : الطوب، والحجر، وسقفه المبني من خشب الأثل وسعف النخيل .

 

وتبلغ مساحة المسجد الكلية نحو( 666م2) ، ويتسع لنحو (340) مصليًا ، ويتكون من صحن مكشوف شبه مستطيل الشكل يتوسط المسجد وتبلغ مساحته نحو (190م2 ) ، ومحاط بأربعة أروقة ، رواق القبلة ، والرواق الشمالي ، والرواق الشرقي ، والرواق الجنوبي ، كما يحتوي المسجد على خلوة تبلغ مساحتها (5.77*20.29م) ، تقع غرب رواق القبلة ، وغرفة صغيرة تستخدم ككتاب ومدرسة ، وللمسجد ثلاثة مداخل موزعة على الجهات الخارجية للمسجد ، بالإضافة إلى مئذنة مستطيلة الشكل يبلغ ارتفاعها نحو 2.65م وتقع شمال غرب المسجد.

مسجد الداخلة
مشروع الأمير محمد بن سلمان

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو الحسن
والله انا اشوف يأجلون موضوع سفر مازالت الكورونا منتشرة
د محمد ماجد بخش
انقلاب العلوم المركزية يحتل التناظر ومتماكبات المغازل مكانةً مهمةً في الكيمياء، لاعتماد تفاعلات عديدة على جزيئاتٍ تتوافق مع بعضها بدقة، إذ أظهر فيشر ورادزيهوفسكي...
د محمد ماجد بخش
مفهوم جديد للكم قد يقلب قواعد الكيمياء رأسًا على عقب الباحثون قد اقتربوا كثيرا من كيمياء بخش
د محمد ماجد بخش
يعتقد فيشر ورادزيهوفسكي أن عدم التمايز الكمومي يؤثر على انشطار النظائر عبر خلقه لآلية جديدة، بالإضافة لإسهامه في إلقاء نظرة عن كثب على أنواع...
د محمد ماجد بخش
مفهوم جديد للكم قد يقلب قواعد الكيمياء رأسًا على عقب أغسطس 11, 2017 إقترب العالم من العلم الأكثر يقينا

أخر الأخبار

شاهد.. روان وإيمان يواجهان "كورونا" بالتعاون لإنقاذ المرضى
شاهد.. روان وإيمان يواجهان "كورونا" بالتعاون لإنقاذ المرضى
منذ 3 دقائق 1056
شاهد .. مسجد الداخلة التاريخي بعد تطويره ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان
شاهد .. مسجد الداخلة التاريخي بعد تطويره ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان
منذ 9 دقائق 1213
لص يفاجئ موظفة ويسرق الذهب
لص يفاجئ موظفة ويسرق الذهب
منذ 14 دقيقة 186
سائق يعكس السير ويتسبب بكارثة
سائق يعكس السير ويتسبب بكارثة
منذ 14 دقيقة 184
لحظة تعطل طائرة على طريق سريع
لحظة تعطل طائرة على طريق سريع
منذ 15 دقيقة 195
بالفيديو.. اللواء المتقاعد ناصر الدويسي يروي قصة مطاردة الموت التي كادت تودي بحياته
بالفيديو.. اللواء المتقاعد ناصر الدويسي يروي قصة مطاردة الموت التي كادت تودي بحياته
منذ 27 دقيقة 1605
إعادة فتح طريق الهدا بعد إغلاقه بسبب الأمطار
إعادة فتح طريق الهدا بعد إغلاقه بسبب الأمطار
منذ 28 دقيقة 1384
شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي
شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي
منذ 35 دقيقة 1568
تنبيه مهم من وكيل وزارة الصحة عند فتح السفر الدولي والحجر الصحي
تنبيه مهم من وكيل وزارة الصحة عند فتح السفر الدولي والحجر الصحي
منذ 39 دقيقة 1696
مجلس الأئمة بأمريكا اللاتينية والكاريبي يشكر خادم الحرمين على إرسال مليون نسخة من المصحف الشريف
مجلس الأئمة بأمريكا اللاتينية والكاريبي يشكر خادم الحرمين على إرسال مليون نسخة من المصحف الشريف
منذ 43 دقيقة 1471