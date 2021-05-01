نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. اللواء المتقاعد ناصر الدويسي يروي قصة مطاردة الموت التي كادت تودي بحياته

منذ 26 دقيقة
1600
بالفيديو.. اللواء المتقاعد ناصر الدويسي يروي قصة مطاردة الموت التي كادت تودي بحياته

الرياض (صدى):
كشف اللواء المتقاعد ناصر الدويسي، مدير التحريات والبحث الجنائي في الرياض، عن مطاردة الموت التي كادت تودي بحياته أثناء عمله مديرًا للتحريات والبحث الجنائي في الرياض.

وأوضح "الدويسي" خلال لقائه ببرنامج "اللقاء من الصفر" المٌذاع على قناة "MBC" الفضائية، أن رجل الأمن دائمًا ما يكون مهددًا بالمخاطر واستشهد على ذلك بمطاردة الموت التي حدثت له عام 2006.

وروى اللواء المتقاعد القصة قائلاً: "في عام 2006 كنت متوجهًا لأداء واجب العزا وقابلت سيارة وجدت أن صاحبها مركز نظر علي والسلاح موجه لي".

وتابع: "استمرت المطاردة بيني وبينه وأخذ يطلق النار علي والطلقات يمين ويسار والحامي الله.. رفعت أيدي وبدأت اتراجع بسيارتي وجاء دوريات الأمن في لحظتها فبدأ بالتراجع أيضًا وتم ضبطه".

كما تتطرق "الدويسي" للحديث عن قصة وفاة عمه بعد أن حرمه قاتل من توديعه الوداع الأخير.

وتحدث عن القصة بتأثر شديد والدموع تنهمر من عينيه: "جالي مكالمة من البيت بالمركز إن عمك تعبان وتعال بسرعة في الوقت الذي كان يجب فيه القبض على قاتل بمنطقة قريبة من الرياض".

واستطرد حديثه: "طلعت مع المتعاون من المنطقة القريبة من الرياض ووصلنا للقاتل ووجدنا إن عنده رغبة للاستسلام وسلمته للأمين للمركز.. وأنا راجع على البيت لاقيتهم شايلين عمي متوفي".

وحصدت الحلقة على تفاعل كبير من قبل متابعي "تويتر" مشيدين بأداء ومجهود ناصر الدويسي، كما أعربوا عن فخرهم به أيضًا.

برنامج اللقاء من الصفر
ناصر الدويسي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو الحسن
والله انا اشوف يأجلون موضوع سفر مازالت الكورونا منتشرة
د محمد ماجد بخش
انقلاب العلوم المركزية يحتل التناظر ومتماكبات المغازل مكانةً مهمةً في الكيمياء، لاعتماد تفاعلات عديدة على جزيئاتٍ تتوافق مع بعضها بدقة، إذ أظهر فيشر ورادزيهوفسكي...
د محمد ماجد بخش
مفهوم جديد للكم قد يقلب قواعد الكيمياء رأسًا على عقب الباحثون قد اقتربوا كثيرا من كيمياء بخش
د محمد ماجد بخش
يعتقد فيشر ورادزيهوفسكي أن عدم التمايز الكمومي يؤثر على انشطار النظائر عبر خلقه لآلية جديدة، بالإضافة لإسهامه في إلقاء نظرة عن كثب على أنواع...
د محمد ماجد بخش
مفهوم جديد للكم قد يقلب قواعد الكيمياء رأسًا على عقب أغسطس 11, 2017 إقترب العالم من العلم الأكثر يقينا

أخر الأخبار

شاهد.. روان وإيمان يواجهان "كورونا" بالتعاون لإنقاذ المرضى
شاهد.. روان وإيمان يواجهان "كورونا" بالتعاون لإنقاذ المرضى
منذ دقيقتين 1056
شاهد .. مسجد الداخلة التاريخي بعد تطويره ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان
شاهد .. مسجد الداخلة التاريخي بعد تطويره ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان
منذ 9 دقائق 1209
لص يفاجئ موظفة ويسرق الذهب
لص يفاجئ موظفة ويسرق الذهب
منذ 14 دقيقة 186
سائق يعكس السير ويتسبب بكارثة
سائق يعكس السير ويتسبب بكارثة
منذ 14 دقيقة 184
لحظة تعطل طائرة على طريق سريع
لحظة تعطل طائرة على طريق سريع
منذ 15 دقيقة 195
بالفيديو.. اللواء المتقاعد ناصر الدويسي يروي قصة مطاردة الموت التي كادت تودي بحياته
بالفيديو.. اللواء المتقاعد ناصر الدويسي يروي قصة مطاردة الموت التي كادت تودي بحياته
منذ 26 دقيقة 1604
إعادة فتح طريق الهدا بعد إغلاقه بسبب الأمطار
إعادة فتح طريق الهدا بعد إغلاقه بسبب الأمطار
منذ 28 دقيقة 1381
شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي
شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي
منذ 35 دقيقة 1568
تنبيه مهم من وكيل وزارة الصحة عند فتح السفر الدولي والحجر الصحي
تنبيه مهم من وكيل وزارة الصحة عند فتح السفر الدولي والحجر الصحي
منذ 38 دقيقة 1695
مجلس الأئمة بأمريكا اللاتينية والكاريبي يشكر خادم الحرمين على إرسال مليون نسخة من المصحف الشريف
مجلس الأئمة بأمريكا اللاتينية والكاريبي يشكر خادم الحرمين على إرسال مليون نسخة من المصحف الشريف
منذ 43 دقيقة 1471