نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مجلس الأئمة بأمريكا اللاتينية والكاريبي يشكر خادم الحرمين على إرسال مليون نسخة من المصحف الشريف

منذ 43 دقيقة
1466
مجلس الأئمة بأمريكا اللاتينية والكاريبي يشكر خادم الحرمين على إرسال مليون نسخة من المصحف الشريف

الرياض (صدى):
أعرب المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بأمريكا اللاتينية والكاريبي عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إثر توجيهه الكريم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بشحن أكثر من مليون نسخة من المصحف الشريف بأكثر من 21 لغة إلى 29 دولة.

وقال الرئيس العام للمجلس الشيخ الدكتور عبدالحميد متولي في بيان صدر عن المجلس:" تلقينا بالبهجة والفرح والسرور هذه التوجيهات، فرغم وجود هذه الجائحة "كورونا" إلا أنها لم تمنع مملكة الخير من القيام بواجبها ليس فقط لخدمة الحرمين الشريفين وإنما لخدمة كتاب الله في الشهر الذي أنزل فيه القرآن وهو شهر رمضان، وهي بذلك تضرب المثل الأعلى في المحافظة على كتاب الله ونشر معانيه بجميع لغات العالم ليعلم الجميع أنها عاصمة السلام وصمام الأمان للعالم كله ".

ودعا الشيخ متولي الله العلي القدير أن يحفظ المملكة وأهلها بحفظها كتابه الحكيم، وأن يديم عزها ورخاءها وتقدمها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وأن يصرف الوباء عن جميع بلاد العالم.

خادم الحرمين
المصحف الشريف
مجلس الأئمة بأمريكا اللاتينية والكاريبي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو الحسن
والله انا اشوف يأجلون موضوع سفر مازالت الكورونا منتشرة
د محمد ماجد بخش
انقلاب العلوم المركزية يحتل التناظر ومتماكبات المغازل مكانةً مهمةً في الكيمياء، لاعتماد تفاعلات عديدة على جزيئاتٍ تتوافق مع بعضها بدقة، إذ أظهر فيشر ورادزيهوفسكي...
د محمد ماجد بخش
مفهوم جديد للكم قد يقلب قواعد الكيمياء رأسًا على عقب الباحثون قد اقتربوا كثيرا من كيمياء بخش
د محمد ماجد بخش
يعتقد فيشر ورادزيهوفسكي أن عدم التمايز الكمومي يؤثر على انشطار النظائر عبر خلقه لآلية جديدة، بالإضافة لإسهامه في إلقاء نظرة عن كثب على أنواع...
د محمد ماجد بخش
مفهوم جديد للكم قد يقلب قواعد الكيمياء رأسًا على عقب أغسطس 11, 2017 إقترب العالم من العلم الأكثر يقينا

أخر الأخبار

شاهد.. روان وإيمان يواجهان "كورونا" بالتعاون لإنقاذ المرضى
شاهد.. روان وإيمان يواجهان "كورونا" بالتعاون لإنقاذ المرضى
منذ دقيقتين 1052
شاهد .. مسجد الداخلة التاريخي بعد تطويره ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان
شاهد .. مسجد الداخلة التاريخي بعد تطويره ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان
منذ 9 دقائق 1209
لص يفاجئ موظفة ويسرق الذهب
لص يفاجئ موظفة ويسرق الذهب
منذ 14 دقيقة 186
سائق يعكس السير ويتسبب بكارثة
سائق يعكس السير ويتسبب بكارثة
منذ 14 دقيقة 184
لحظة تعطل طائرة على طريق سريع
لحظة تعطل طائرة على طريق سريع
منذ 15 دقيقة 195
بالفيديو.. اللواء المتقاعد ناصر الدويسي يروي قصة مطاردة الموت التي كادت تودي بحياته
بالفيديو.. اللواء المتقاعد ناصر الدويسي يروي قصة مطاردة الموت التي كادت تودي بحياته
منذ 26 دقيقة 1600
إعادة فتح طريق الهدا بعد إغلاقه بسبب الأمطار
إعادة فتح طريق الهدا بعد إغلاقه بسبب الأمطار
منذ 28 دقيقة 1381
شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي
شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي
منذ 35 دقيقة 1564
تنبيه مهم من وكيل وزارة الصحة عند فتح السفر الدولي والحجر الصحي
تنبيه مهم من وكيل وزارة الصحة عند فتح السفر الدولي والحجر الصحي
منذ 38 دقيقة 1695
مجلس الأئمة بأمريكا اللاتينية والكاريبي يشكر خادم الحرمين على إرسال مليون نسخة من المصحف الشريف
مجلس الأئمة بأمريكا اللاتينية والكاريبي يشكر خادم الحرمين على إرسال مليون نسخة من المصحف الشريف
منذ 43 دقيقة 1471