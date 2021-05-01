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بالصور.. ضبط قائد مركبة للقيادة عكس اتجاه السير بالعاصمة المقدسة
منذ 18 دقيقة
1338
مكة المكرمة (صدى):
تمكنت الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة، اليوم السبت، من ضبط قائد المركبة الذي قام بالقيادة عكس اتجاه السير.
وأوضحت إدارة المرور، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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