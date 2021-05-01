نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. موقف مؤثر لناصر الدويسي مع الملك سلمان حينما كان أميرًا للرياض

منذ 11 دقيقة
1469
بالفيديو.. موقف مؤثر لناصر الدويسي مع الملك سلمان حينما كان أميرًا للرياض

الرياض (صدى):
كشف اللواء متقاعد ناصر الدويسي، عن موقف مؤثر له مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض وكان هو ضابطًا صغيرًا في شرطة الملز.

وأوضح ناصر الدويسي، خلال مشاركته مع برنامج "اللقاء من الصفر" الذي يعرض على شاشة قناة "mbc"، أنه جاءه اتصال ليقابل الملك سلمان حينما كان أمير الرياض، وبرفقته أوراق قضية خطيرة.

وأشار "الدويسي" إلى أن الملك سلمان - حفظه الله - قام حينها بمراجعة تلك الأوراق والتوجيه فيها، مؤكدًا أنه بمقابلته تلك على الرغم من أنه ضابط صغير أعطاه حافزًا ودافعًا معنويًا انطلق من خلاله ليواصل عمله بعزيمة.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
اللقاء من الصفر
ناصر الدويسي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
للزلازل فوائد ونتائج مهمة ولها دور كبير في توازن الأرض مغناطيسيا وثقاليا كأي كتلة غير منبعجة في الشكل لكنها متفاوتة في الكتلة المغناطيسية وهي...
Dfs
اعتقد انها شيعية من المنطقة الشرقية وأغلب الشيعة اللي بالشرقية اصولهم غير غربية الكثير منهم أجروا فحص الدي ان ايه للسلالات البشرية وخرجوا غير...
د محمد ماجد بخش
أقترح مناقشة موضوع الاهتمام بتوعية الناس وإرشادهم مع معاليه بخبرته الضليعة في منهج الحياة حول توضيح العلاقة والمؤشرات بين الكارثة الزلزالية وأخبار الأرض وبين...
د محمد ماجد بخش
ناقش العديد من المحاور وله مئات المؤلفات والرسائل العلمية العلمانية بين الوسطية.. والتطرف الوسطية مرتكز راشد لحوار الثقافات كتاب الوسطية مرتكز راشد لحوار الثقافات،...
د محمد ماجد بخش
من يقفون وراء التهريب والاستقبال ثم التوزيع بالداخل ليسوا أقل شرا وإجراما ولابد من جعلهم عبرة لكل معتبر

أخر الأخبار

الهلال يتفق مع مدرب الشباب السابق لخلافة «ميكالي»
الهلال يتفق مع مدرب الشباب السابق لخلافة «ميكالي»
منذ 56 ثانية 1032
بالفيديو.. موقف مؤثر لناصر الدويسي مع الملك سلمان حينما كان أميرًا للرياض
بالفيديو.. موقف مؤثر لناصر الدويسي مع الملك سلمان حينما كان أميرًا للرياض
منذ 11 دقيقة 1471
بالصور.. ضبط قائد مركبة للقيادة عكس اتجاه السير بالعاصمة المقدسة
بالصور.. ضبط قائد مركبة للقيادة عكس اتجاه السير بالعاصمة المقدسة
منذ 18 دقيقة 1335
حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة
حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة
منذ 44 دقيقة 1617
بالفيديو.. «الزعاق»: خلال شهر مايو تكون الأرض في أجمل صورها
بالفيديو.. «الزعاق»: خلال شهر مايو تكون الأرض في أجمل صورها
منذ 53 دقيقة 1802
بالفيديو.. «الشثري» يوضح أفضل الأعمال في هذه الأيام المباركة
بالفيديو.. «الشثري» يوضح أفضل الأعمال في هذه الأيام المباركة
منذ ساعة 1844
بالفيديو.. ابنة داليا مبارك تخطف الأنظار بعد ظهورها مع والدتها
بالفيديو.. ابنة داليا مبارك تخطف الأنظار بعد ظهورها مع والدتها
منذ ساعة 930
الفيصلي يواصل استعداداته لمواجهة النصر
الفيصلي يواصل استعداداته لمواجهة النصر
منذ ساعة 1865
نواف الشمري يتعرض لأزمة صحية تدفعه للدخول للمستشفى (صورة)
نواف الشمري يتعرض لأزمة صحية تدفعه للدخول للمستشفى (صورة)
منذ ساعة 834
«الصحة»: تسجيل 1048 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1048 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 2077