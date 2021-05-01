الفيصلي يواصل استعداداته لمواجهة النصر

نواف السالم (صدى):
واصل فريق الفيصلي، مساء يوم أمس الجمعة، تدريباته على ملعب ناديه بمدينة حرمة تحت قيادة المدير الفني بريكليس شاموسكا والجهاز الفني المساعد؛ حيث يستعد لمواجهة النصر الأربعاء المقبل، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبدأت التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين إلى جانب العديد من التمارين البدنية باستخدام أدوات اللياقة المتعددة؛ حيث قسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين.
واكتفى المشاركون في لقاء القادسية بتمارين استرجاعية فيما أدت المجموعة الثانية تمارين تكتيكية بمساحات صغيرة، كما أدى حراس المرمى تدريباتهم الاعتيادية تحت إشراف المدرب ماركوس مونيز.