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الفترة التي يحتاجها مصاب كورونا للتعافي

منذ 52 دقيقة
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الفترة التي يحتاجها مصاب كورونا للتعافي

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، الفترة التي يحتاجها المصاب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» للتعافي، سواء في حالة ظهور الأعراض أو عدم ظهورها.

وقالت الوزارة، أنه بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة بالإصابة بـ«كورونا» يصاحبها وجود أعراض، فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض، بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل دون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

وأشارت "الصحة" إلى أنه في حالة الإصابة المؤكدة دون ظهور أعراض فيكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، مؤكدة على أنه في كلا الحالتين، فبعد إتمام مدة التعافي فإن ذلك لا يستدعي تأكيد فحص مخبري.

 

 

وزارة الصحة
فيروس كورونا
التعافي

التعليقات

برق امصحا
برق امصحا عدد التعليقات : 315
منذ 23 دقيقة
الأمر خاضع لعدة عوامل منها التاريخ المرضي للمصاب والعمر..وقوة المناعة أوضعفها.... والأمراض المزمنة وغيرها كثييييير....فلا يمكن أن تكون هذه ال ١٠ أيام هي مدة تعافي كل مصاب

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أحدث التعليقات

برق امصحا
الأمر خاضع لعدة عوامل منها التاريخ المرضي للمصاب والعمر..وقوة المناعة أوضعفها.... والأمراض المزمنة وغيرها كثييييير....فلا يمكن أن تكون هذه ال ١٠ أيام هي مدة...
omar
انت مدرب اطفال انت ليس فى مستوى الهلال انت دمرت الهلال الله يعين المدرب الذى ياتى بعدك يحتاج وقت طويل لاصلاح اعمالك الخايصه الهلال...
faeiz1122
من حظ الهلال سبحان الله
faeiz1122
الأخ مضيع على باله الأتحاد السعودي
ابوبدر
معليش وهاردلك لنا والبركة باذن الله بالزعيم والعالمي . شدوا وراجعوا الاخطاء وصححوها وفالكم البطولة يارب 💙💚💛

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