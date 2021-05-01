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بالفيديو.. السفارة في جنوب أفريقيا: سبب حادث المواطن الطيار أحمد السيسي غير معروف

منذ ساعة
2011
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بالفيديو.. السفارة في جنوب أفريقيا: سبب حادث المواطن الطيار أحمد السيسي غير معروف

الرياض (صدى):
علق نائب سفير المملكة لدى جنوب أفريقيا، علي الشهري، اليوم السبت، على وفاة المواطن الطيار أحمد السيسي، في حادث اصطدام طيارتين للتدريب ببعضهما في ضواحي مدينة جوهانسبرج يوم الاثنين الماضي.

وأوضح علي الشهري، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "الإخبارية" أن سبب الحادث غير معروف وطاقم الطائرتين المكون من 4 أشخاص لقوا حتفهم مع تصادم الطائرتين، والتحقيقات قد تأخذ مدة شهر.

وأشار علي الشهري، أنه وجه سفير خادم الحرمين الشريفين في جنوب أقريقيا، السفير سلطان اللويحان، بالوقوف مباشرةً على موقع الحادث فور تلقي الخبر ومتابعة كافة الإجراءات مع السلطات المختصة والتواصل لحظة بلحظة مع ذوي الفقيد، فيما سيصل جثمانه إلى المدينة المنورة في حوالي الساعة 5 ونصف من مساء هذا اليوم.

حادث
طيار
جنوب أفريقيا
أحمد السيسي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9345
منذ ساعة
تصادم طائرتي تدريب يعني سوء اتصال وتنسيق
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49327
منذ ساعة
الله يرحمه و يغفر له

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أحدث التعليقات

برق امصحا
الأمر خاضع لعدة عوامل منها التاريخ المرضي للمصاب والعمر..وقوة المناعة أوضعفها.... والأمراض المزمنة وغيرها كثييييير....فلا يمكن أن تكون هذه ال ١٠ أيام هي مدة...
omar
انت مدرب اطفال انت ليس فى مستوى الهلال انت دمرت الهلال الله يعين المدرب الذى ياتى بعدك يحتاج وقت طويل لاصلاح اعمالك الخايصه الهلال...
faeiz1122
من حظ الهلال سبحان الله
faeiz1122
الأخ مضيع على باله الأتحاد السعودي
ابوبدر
معليش وهاردلك لنا والبركة باذن الله بالزعيم والعالمي . شدوا وراجعوا الاخطاء وصححوها وفالكم البطولة يارب 💙💚💛

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