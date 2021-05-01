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تنفيذ أكثر من 1300 جولة رقابية وإغلاق 17 منشأة مخالفة بالمنطقة الشرقية

منذ ساعة
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تنفيذ أكثر من 1300 جولة رقابية وإغلاق 17 منشأة مخالفة بالمنطقة الشرقية

سعيد العجل (صدى):
نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الجمعة 18/09/1442هـ، بـ 1328 جولة رقابية، و11 جولة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في كافة الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع، وذلك ضمن جهودها لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس " كورونا"، لافتة الى أن الجولات أسفرت عن إغلاق 17 منشأة مخالفة، فيما تم تحرير 62 مخالفة للمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس "كورونا " وتطبيق " توكلنا ".

وأكدت الأمانة على أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فايروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، مضيفة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي ورفع درجة الامتثال، من خلال الحملات التي تنفذها الأمانة والبلديات وبمشاركة الفرق التطوعية لتفعيل مبادرة " ممتثل " وكذلك من خلال خطة تم وضعها تهدف لمضاعفة الجهود لتنفيذ جولات ميدانية على كافة المنشآت، للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس "كورونا "، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت الغير ملتزمة.

وقالت إنها تلقت عبر مركز 940 أمس 57 بلاغ عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وشددت على أن هذه الجهود تهدف الى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع، داعية في نفس الوقت الى ضرورة تعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز ٩٤٠

أمانة الشرقية
الاجراءات الاحترازية

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