مهاجم بورتو البرتغالي في طريقه للانضمام للهلال

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن نادي الهلال اقترب من التعاقد مع مهاجم بورتو البرتغالي، المالي موسى ماريجا، والذي دخل الآن في الفترة الحرة من عقده مع ناديه.
وتقدر قيمة اللاعب السوقية بـ14 مليون يورو، فيما لعب 29 مباراة خلال الموسم الحالي سجل فيها 7 أهداف، وسبق وأن مثّل منتخب بلاده وأندية الترجي التونسي وماركينو البرتغالي، إضافة إلى بورتو.
وأشارت التقارير إلى واقعة شهيرة حدثت معه في وقت سابق؛ عندما حاول مغادرة الملعب وعدم مواصلة اللعب خلال مباراة جمعت فريقه مع فيتوريا جيماريش؛ وذلك بسبب هتافات عنصرية تعرض لها.