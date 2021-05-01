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مهاجم بورتو البرتغالي في طريقه للانضمام للهلال

منذ ساعة
2022
مهاجم بورتو البرتغالي في طريقه للانضمام للهلال

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن نادي الهلال اقترب من التعاقد مع مهاجم بورتو البرتغالي، المالي موسى ماريجا، والذي دخل الآن في الفترة الحرة من عقده مع ناديه.

وتقدر قيمة اللاعب السوقية بـ14 مليون يورو، فيما لعب 29 مباراة خلال الموسم الحالي سجل فيها 7 أهداف، وسبق وأن مثّل منتخب بلاده وأندية الترجي التونسي وماركينو البرتغالي، إضافة إلى بورتو.

وأشارت التقارير إلى واقعة شهيرة حدثت معه في وقت سابق؛ عندما حاول مغادرة الملعب وعدم مواصلة اللعب خلال مباراة جمعت فريقه مع فيتوريا جيماريش؛ وذلك بسبب هتافات عنصرية تعرض لها.

 

الهلال
بورتو البرتغالي
موسى ماريجا

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زائر
نعم النصر افضل بيئة ورئيسة يوقع شيكات بدون رصيد
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
ابو عمار
اوكي
مطر الاسود
(ويمكن أن يشير إلى أن الكبد المبتلع يمكن أن يكون أيضا احتياطيا للصفراء وتراكم الهيستامين ما يحذر من وجود مشكلة في الكبد)" ماهو المقصود...
ابو عمار
اوكي

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