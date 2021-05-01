نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

منح أمراء المناطق صلاحية إيقاف خدمات المتعدين على عقارات الدولة

منذ 58 دقيقة
1761
منح أمراء المناطق صلاحية إيقاف خدمات المتعدين على عقارات الدولة

الرياض (صدى):
منح مجلس الوزراء أمراء المناطق صلاحية الطلب من الجهة المختصة وقف خدمات المتعدين على عقارات الدولة، حال تطلب الأمر ذلك، ملزماً الجهات المختصة بتنفيذ الطلب.

وفوض مجلس الوزراء اللجان الرئيسية في إمارات المناطق الـ13 والمشكلة من ممثل من إمارة المنطقة وعضوية ممثلين من وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، بتشكيل لجان فرعية في المحافظات والمراكز متى دعت الحاجة إلى ذلك.

كما ألزم المجلس اللجان بإعداد تقارير شهرية عن سير أعمالها والتحديات التي واجهتها، والرفع إلى أمراء المناطق بذلك، إضافة إلى تنفيذ المهمات المسندة إليها بالوقوف على موقع أي من عقارات الدولة المتعدى عليه، وإيقاف أي تعدٍ في عقارات الدولة المتعدى عليها.

مجلس الوزارء
عقارات الدولة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
قصوا اياديهم النجسه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الى ساحة عشماوي ..

أخر الأخبار

وفاة 16 مصاباً بكورونا في أحد المستشفيات إثر اندلاع حريق
وفاة 16 مصاباً بكورونا في أحد المستشفيات إثر اندلاع حريق
منذ 47 دقيقة 1821
منح أمراء المناطق صلاحية إيقاف خدمات المتعدين على عقارات الدولة
منح أمراء المناطق صلاحية إيقاف خدمات المتعدين على عقارات الدولة
منذ 58 دقيقة 1764
بالصور.. ظهور مرسيدس EQS الكهربائية قبل توافرها في الأسواق
بالصور.. ظهور مرسيدس EQS الكهربائية قبل توافرها في الأسواق
منذ ساعة 1519
وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
منذ ساعة 1756
فتاة تبيع صورة لها بنصف مليون دولار
فتاة تبيع صورة لها بنصف مليون دولار
منذ ساعة 812
تفاصيل خطيرة في نتائج التحقيق بوفاة مارادونا
تفاصيل خطيرة في نتائج التحقيق بوفاة مارادونا
منذ ساعة 2059
السفارة في اليابان تؤكد سلامة المواطنين بعد زلزال مياجي
السفارة في اليابان تؤكد سلامة المواطنين بعد زلزال مياجي
منذ ساعة 1571
علامات على القدمين تشير إلى خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني
علامات على القدمين تشير إلى خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني
منذ ساعة 1761
منظر جميل لصلاة العصر في الحرم المكي قبل 26 عام
منظر جميل لصلاة العصر في الحرم المكي قبل 26 عام
منذ ساعتين 1280
بالصور.. ضبط سائق قاد مركبته على إطارين وبدون لوحات في تبوك
بالصور.. ضبط سائق قاد مركبته على إطارين وبدون لوحات في تبوك
منذ ساعتين 1958