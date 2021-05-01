وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عن وظائف إدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: مدير التحليلات وأسواق رأس المال (لذوي الخبرة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، محلل حسابات (للخريجين): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
وأشارت شركة الاتصالات، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 إبريل 2021م.