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وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

منذ ساعة
1754
وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عن وظائف إدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: مدير التحليلات وأسواق رأس المال (لذوي الخبرة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، محلل حسابات (للخريجين): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

وأشارت شركة الاتصالات، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 إبريل 2021م.

وظائف
الاتصالات السعودية
الرياض

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
قصوا اياديهم النجسه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الى ساحة عشماوي ..

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