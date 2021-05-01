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بالفيديو.. جاسر الحربش: صحة المجتمع ماشية في الطريق الخطأ

منذ ساعة
2065
بالفيديو.. جاسر الحربش: صحة المجتمع ماشية في الطريق الخطأ

علي القحطاني (صدى):
كشف الدكتور جاسر الحربش، استشاري طب الباطنة، أن صحة المجتمع "ماشية في الطريق الخطأ" ، لأن الأكل في حياتنا تحول من عامل أساسي للصحة إلى عامل أساسي للترفيه.

وقال جاسر الحربش، خلال حواره إلى برنامج "الليوان" الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر على قناة "روتانا خليجية" ، أن الموجود في الساحة الطبية أن هناك تنقلًا من طبيب إلى آخر بسبب الارتباكات الهضمية التي سببها الأسلوب المعيشي.

وأوضح استشاري الباطنة، أن البعض يأكل ليلًا وهذا خطأ؛ لأن المعدة يصل إليها طعام غير مهضوم، وهذا يزيد نسبة الحموضة، لافتًا إلى أن التراث النبوي يؤكد أن الشبع يضعف الصحة، وهذا الأمر يختصر 50% من الطب.

وذكر أنه حسب التكوين الإلهي للإنسان فهناك اختلاف بين البشر وبين الحيوانات التي تأكل في الليل، وذلك لتكوين المعدة، لافتًا إلى أن العمل في الليل والعادات السيئة سواء الأكل أو مشاهدة التلفاز ليلًا هي أفعال تتحدى الطبيعة التي خلقها الله للإنسان.

جاسر الحربش
الليوان
صحة المجتمع

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أحدث التعليقات

زائر
نعم النصر افضل بيئة ورئيسة يوقع شيكات بدون رصيد
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
ابو عمار
اوكي
مطر الاسود
(ويمكن أن يشير إلى أن الكبد المبتلع يمكن أن يكون أيضا احتياطيا للصفراء وتراكم الهيستامين ما يحذر من وجود مشكلة في الكبد)" ماهو المقصود...
ابو عمار
اوكي

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