لاعب يسخر من منافسه ويطالبه بالانتحار بعد فشل محاولاته السابقة

وكالات (صدى):
شهدت مباراة في دوري الدرجة الثالثة الإسكتلندي، الخميس الماضي، سخرية لاعب من منافسه بفريق آخر حاول الانتحار عدة مرات.
وأخبر اللاعب منافسه بطريقة ساخرة بأنه كان يجب عليه فعل الأمر بالشكل الصحيح، علما أنه يعاني من مشاكل في الصحة العقلية.
وكان اللاعب ديفيد كوكس لاعب ألبيون روفرز، قد تحدث علنًا عن مشاكله ومعركته ضد الاكتئاب، والإساءات التي تلقاها في الملعب.
وقرر ديفيد كوكس اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد تلك الواقع قائلا: "قررت ترك كرة القدم، لقد انتهيت، إذا استمررت في اللعب سأضرب شخصًا ما".