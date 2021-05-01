بعد الاعتداء عليها بجذع شجرة..حماس تقرر حبس المعتدي على الصحفية الفلسطينية

القدس المحتلة (صدى):
كشفت وزارة الداخلية التابعة لتفاصيل نتائج لجنة التحقيق حركة حماس في قطاع غزة، أنه تقرر حبس العنصر الأمني المعتدي على الصحفية رواء مرشد بسبب عدم ارتدائها الحجاب.
وقال الناطق باسم داخلية حماس، إياد البزم، إن عنصر الأمن خالف التعليمات الخاصة بالتعامل مع المواطنين، وقام بضرب الصحفية مرشد ثم قام زميله باستدراك الأمر وسمح لها بمغادرة المكان.
وأشار إلى أنه تقرر إيقاع عقوبة الحبس على العنصر الأمني إضافة إلى تقديم الاعتذار لها، مؤكدا أنه على جميع الصحفيين اتباع إجراءات التنسيق المتعارف عليها قبل دخول المناطق الحدودية، مع اصطحاب البطاقات التعريفية.
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