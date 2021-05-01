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هدموا الحائط الخارجي للمبنى..تفاصيل سرقة 700 ألف من مؤسسة تجارية بالرياض

منذ 7 دقائق
1258
هدموا الحائط الخارجي للمبنى..تفاصيل سرقة 700 ألف من مؤسسة تجارية بالرياض

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة باشرت حادثة سرقة بمقر مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات.

واتضح قيام الجناة بهدم جزء من الحائط الخارجي للمبنى، وكسر الخزنة الرئيسة، والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ 700,000 ريال وبطاقات إعادة شحن بقيمة 1,300,000 ريال.

وأوضخ الكريديس أنه المتهمين 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية، مخالفين لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر.

وضبطت بحوزتهم بطاقات إعادة الشحن المسروقة، وتم استردادها بالكامل، فيما استرد جزء من المبلغ النقدي المسروق، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم للنيابة العامة.

الرياض
الشرطة

التعليقات

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الحقيقه اللي ما فيها جدال ماعرفت للحب معنى الا مع الهلال🗯🗨💭💙🗯🗨💭
الملل
وافق شن طبقه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يجعلها أمطار خير وبركة
ابوبدر
الله يرحمه كاتب له الله انه يتوفى وهو ما تخرج ولا تمكن من قيادة الطائرات لعله خير له ولهم
موسى
الله الايرحمه ويجله في النار

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