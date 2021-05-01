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وفاة الحوثي عبدالملك السياني المتورط باغتيال علي عبدالله صالح
منذ 27 دقيقة
2417
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فهمي محمد (صدى):
أقرت ميليشيا الحوثي، أمس الجمعة، بوفاة وزير الدفاع الأسبق عبدالملك السياني، المتورط باغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
يذكر أن عبدالملك السياني هو أحد المساهمين في تأسيس الحركة الحوثية في محافظة صعدة ودعمها.
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اليمن
الحوثيون
عبدالملك السياني
التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 9297
منذ 11 دقيقة
اللهم احصرهم عددا واقتلهم بددا ولا تدع منهم أحدا
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أحدث التعليقات
جنوبيه قحطانيه❣
قواهم الله ابطالنا💪
ابو زعلان
روح ارقد احسلك
ابو زعلان
مصدر الرمان ايران ، مصدر الحبوب حزب اللات ايران و حزب اللات وجهان لعملة واحدة
د محمد ماجد بخش
اللهم احصرهم عددا واقتلهم بددا ولا تدع منهم أحدا
faeiz1122
نفاق في نفاق وأكيد انها ناوية تجي السعوديه بس الله لايبارك باللي يسمح بهذه الأشكال تدخل السعوديه
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