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الحربش: المعدة تكره الامتلاء والتنويع

منذ 35 دقيقة
1808
الحربش: المعدة تكره الامتلاء والتنويع

عادل الحربي (صدى):
أكد استشاري طب الباطنة، الدكتور جاسر الحربش، أن المعدة تكره الامتلاء، وعدم التجانس في الطعام.

وقال الحربش خلال برنامج الليوان: "الإنسان يأكل لحم، وسمك، ودجاج في نفس الوجبة، وهذا شيء لا تحبه المعدة"ـ مشيرا إلى أهمية التوقيت الذي يتناول فيه الإنسان الطعام.

وأوضح أن المعدة يجب أن يدخل إليها الهواء من خلال الحفاظ على عدم امتلائها بالطعام، قائلا:" المعدة لازم يدخل لها الأكسجين، ونحن قوم لا نأكل حتى نجوع، فالمعدة لها حق في الأكسجين والهواء"، قائلا: "المعدة مظلومة".

وفي سياق آخر، تحدث الحربش عن علاج السمنة المرضية بالبالون، قائلا: "هذه الطريقة لم تنجح وألغيت، لأن البالون لا يُثبت جراحيا في جدار المعدة بل يتحرك".

وأضاف: "البالون قد يعيق تفريغ المعدة، وأحيانا يكون عند مدخل المريء ما يسبب الشعور بالغصة، فهو ليس له أضرار حقيقية لكنه لا يفيد".

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو زعلان
روح ارقد احسلك
ابو زعلان
مصدر الرمان ايران ، مصدر الحبوب حزب اللات ايران و حزب اللات وجهان لعملة واحدة
د محمد ماجد بخش
اللهم احصرهم عددا واقتلهم بددا ولا تدع منهم أحدا
faeiz1122
نفاق في نفاق وأكيد انها ناوية تجي السعوديه بس الله لايبارك باللي يسمح بهذه الأشكال تدخل السعوديه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
انشاء الله وبحوله وقوته هلاليه

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