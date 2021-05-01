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الدفاعات الجوية تعترض وتدمر هدف جوي معادٍ أطلق تجاه جدة
منذ ساعتين
3462
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جدة (صدى):
تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودية اليوم السبت من اعتراض وتدمير هدف جوي معادي أطلق بطريقة ممنهجة تجاه محافظة جدة.
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 9301
منذ ساعتين
اللهم شل أيدي المعتدين يا رب العالمين وأحفظ بلادنا قبلة المسلمين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم اصرف كيدهم وأخزهم وأجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم شتت شملهم واكفنا شرهم ولا تدع منهم ظالما معتديا إلا كبحته وكهرته وجعلته عبرة لكل من على شاكلته من المجوس الطامعين الذين لا عهد لهم ولا ذمة ولا عروبة ولا عقل رزين
جنوبيه قحطانيه❣
عدد التعليقات : 16192
منذ ساعة
قواهم الله ابطالنا💪
زائر
عدد التعليقات : 3513
منذ ساعة
سلمت الايادي ابطال الدفاع الجوي ----- اللهم اكفنا شر الاشرار وكيد الفجار هؤلاء نجوس ديول المجوس العداوه طبيعتهم عليهم اللعنه
أبو عبدالله الحربي
عدد التعليقات : 451
منذ 57 دقيقة
الزعيم وهج والوطن توهج يامديفر عملت من يريد التوهج ٧/١ توهج خمس زرع وخمس حصاد إلى بازالة من لايريد توهج أعمار😐
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أحدث التعليقات
الملل
وافق شن طبقه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يجعلها أمطار خير وبركة
ابوبدر
الله يرحمه كاتب له الله انه يتوفى وهو ما تخرج ولا تمكن من قيادة الطائرات لعله خير له ولهم
موسى
الله الايرحمه ويجله في النار
غييييوووورررر
اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره عنا
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