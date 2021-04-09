الأعداد السابقة للصحيفة

غوميز يطلب رقم جوال هوساوي بعد الإصابة

منذ ساعة
2056
غوميز يطلب رقم جوال هوساوي بعد الإصابة

طلال الغامدي (صدى):
حرص لاعب الهلال بافيتيمبي غوميز، على الاطمئنان على صحة لاعب الاتحاد عمر هوساوي الذي تعرض للإصابة خلال لقاء الفريقين في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوجه غوميز فور نهاية المباراة إلى غرفة تبديل الملابس في الاتحاد للاطمئنان على صحة هوساوي والاعتذار منه بعد أن تسبب في إصابته ومغادرته للملعب.

ولم يجد غوميز هوساوي داخل الغرفة ليطلب رقم جواله من أجل الاطمئنان على صحته.

وكان الاتحاد قد فاز على الهلال 2-0 ليرفع رصيده إلى 45 نقطة، محتلا المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين، بفارق الأهداف عن الشباب الوصيف، بينما تجمد رصيد الهلال عند 48 نقطة في صدارة المسابقة.

الهلال
هوساوي
غوميز

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالعزيز
ان أبغض الحلال عند الله الطلاق
د محمد ماجد بخش
ما حأقول شيء لأن ما أحد طلب رأيي!! ولأن الهدف الرئيس في أي موضوع هو الأخلاق فلا تعليق!! فالكون فضاء واسع معه يبدو الفرق شاسع!! فالريشة رغم خفتها تحمل الطير ليحلق في الأفق!! وبعض النماذج صادمة لكن الأهم من كل هذا وذاك في القصة التي طالعناها أنها تحتمل الجدل حولها ومع ذلك فإنها واضحة جدا لكن وضوحها غائم وربما غائب كغياب القرار في أكثر من مدار
ابوبدر
يقتل اخوه. لا وبعد قاتله علشان ١٠٠ جنيه(٤٠)ريال اتمنى ما يدخلونه محكمة المفترض مباشرة من قسم الشرطة دغري على عشماوي يضربه بحجر الين يموت.
ع. س. ع
أقذر مهاجم في الدوري السعودي وإذا انتو متعودين على هذة الحركات القذرة تذكرو انكم هنا في بلد محترم وله عاداتة المحترمة وحركه اخوك لا يرضاها لا عقل و لا دين
ابوبدر
اللهم ارحمهما واغفر لهما واسكنهما جنة الفردوس الاعلى ووالداي وجميع المسلمين 💔

أخر الأخبار

وكالة الأنباء الكويتية تحيل المتسببين بخطأ في خبر وفاة الأمير فيليب للتحقيق
وكالة الأنباء الكويتية تحيل المتسببين بخطأ في خبر وفاة الأمير فيليب للتحقيق
منذ 13 دقيقة 1355
أنمار الحائلي يطمئن على هوساوي
أنمار الحائلي يطمئن على هوساوي
منذ 28 دقيقة 1523
رجل وزوجته يستدرجان راغبي الزواج من "الإنترنت" للنصب عليهم
رجل وزوجته يستدرجان راغبي الزواج من "الإنترنت" للنصب عليهم
منذ 33 دقيقة 295
محمد رمضان يتسمر في استفزاز جمهوره ويلقي الدولارات إلى نمور
محمد رمضان يتسمر في استفزاز جمهوره ويلقي الدولارات إلى نمور
منذ ساعة 547
تركي السهلي : موسم النصر انتهى من زمان
تركي السهلي : موسم النصر انتهى من زمان
منذ ساعة 373
حديث عادل التويجري بعد خسارة النصر من ضمك
حديث عادل التويجري بعد خسارة النصر من ضمك
منذ ساعة 427
غوميز يطلب رقم جوال هوساوي بعد الإصابة
غوميز يطلب رقم جوال هوساوي بعد الإصابة
منذ ساعة 2057
تفاصيل صفقة لـ " أرامكو " بـ 12.4 مليار دولار
تفاصيل صفقة لـ " أرامكو " بـ 12.4 مليار دولار
منذ ساعة 1883
الحالات التحكيمية لمباراة الاتحاد والهلال
الحالات التحكيمية لمباراة الاتحاد والهلال
منذ ساعة 682
شرط فيجسا للعودة إلى جدة
شرط فيجسا للعودة إلى جدة
منذ ساعة 1922