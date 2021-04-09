غوميز يطلب رقم جوال هوساوي بعد الإصابة

طلال الغامدي (صدى):
حرص لاعب الهلال بافيتيمبي غوميز، على الاطمئنان على صحة لاعب الاتحاد عمر هوساوي الذي تعرض للإصابة خلال لقاء الفريقين في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتوجه غوميز فور نهاية المباراة إلى غرفة تبديل الملابس في الاتحاد للاطمئنان على صحة هوساوي والاعتذار منه بعد أن تسبب في إصابته ومغادرته للملعب.
ولم يجد غوميز هوساوي داخل الغرفة ليطلب رقم جواله من أجل الاطمئنان على صحته.
وكان الاتحاد قد فاز على الهلال 2-0 ليرفع رصيده إلى 45 نقطة، محتلا المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين، بفارق الأهداف عن الشباب الوصيف، بينما تجمد رصيد الهلال عند 48 نقطة في صدارة المسابقة.