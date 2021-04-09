الأعداد السابقة للصحيفة

حساب المواطن يوضح آلية الموافقة على الاعتراض المالي

منذ 8 دقائق
1190
حساب المواطن يوضح آلية الموافقة على الاعتراض المالي

الرياض (صدى):
أوضح برنامج حساب المواطن، مجددا آلية الموافقة على الإعتراض المالي.

وقال حساب المواطن أنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض المالي سيتم التعويض بأثر رجعي خلال الدفعة القادمة، بالإضافة إلى مبلغ الدعم لدفعة شهر لإبريل في حال كان الشخص مؤهلًا ومستحقًّا.

وكان حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

حساب المواطن
الإعتراض المالي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
عدو الخونة
ابو شنب ملط هالخمة على خمة فلسطين مخنثين يختفون وراء الدين لتحقيق مصالحهم الدنوية ويريدون الكل يحاربون عنهم وهم ينفخون كروشهم وحساباتهم البنكية وتجاراتهم العابرة للبلدان وياخذون الناس بالصوت شاهت الوجوه واتباعهم مثل المغفل المخنث الذي يرى الشعر في اعين الاخرين ولا يرى الخشب باعجاز مشغليه يوصي واحد يرد على شخص يريد ان يهلك الحرث والنسل لاجل ان يحكم هو وجماعته ويبيحوا الزنا واللواط الفجور والخمور وجميع مايعصى الله فيه يوصيه بعدم بعدم الحقد والغل على دين الحق ويرى من يريد ان يهلك 100 مليون مسلم بالتعاون مع الاحباش لقتلهم يرى هذا دين الحق لعائن الله تترى عليك وعلى من درسك هذا الدين المسخ الذي لا يشبه الا تفكيركم الممسوخ
ابو رياض الحربي
اشغلتونا بالمسلسلات الله يشغلكم قسم بالله انكم بؤورة فساد للمجتع خيبكم الله رمضان صيام وعبادة الله ونتم كل الي همكم المسلسلات الله يزيلكم كانكم أشغلوتو المسلمين والمسلمات
ابو رياض الحربي
اشغلتونا بالمسلسلات الله يشغلكم قسم بالله انكم بؤورة فساد للمجتع خيبكم الله
يا رب يا كيرم
يا سبحان الله ناس رواتبهم بالبدلات تصل ملاين سنويا يناقشو وضع متقاعدين راتبهم ثلاث واربع وخمس وست الاف ريال طيب ناقشو وضع المتاقعدين مع صندوق التنية العقاري الي بخصم عليهم اعفوهم من الصندوق هذا اقل حقوقهم اخر وارذل عمره يهان بعد خدمة طويلة يا ليت الدولة تشيل هالمجلس وتوزع رواتبهم على الارامل والايتام

أخر الأخبار

بالفيديو .. غروهي : حققنا فوز مهم وقلصنا الفارق بيننا وبين الهلال
بالفيديو .. غروهي : حققنا فوز مهم وقلصنا الفارق بيننا وبين الهلال
منذ 4 دقائق 1113
حساب المواطن يوضح آلية الموافقة على الاعتراض المالي
حساب المواطن يوضح آلية الموافقة على الاعتراض المالي
منذ 8 دقائق 1194
حقيقة زواج أصالة نصري من برلماني
حقيقة زواج أصالة نصري من برلماني
منذ 14 دقيقة 165
الكشف عن أسرار وتفاصيل صادمة في حياة نجل بايدن بعد اختراق كمبيوتره
الكشف عن أسرار وتفاصيل صادمة في حياة نجل بايدن بعد اختراق كمبيوتره
منذ 18 دقيقة 1449
جستنيه: الاتحاد عاد بروح لاعبيه وفازوا على الهلال بجدارة
جستنيه: الاتحاد عاد بروح لاعبيه وفازوا على الهلال بجدارة
منذ 31 دقيقة 1419
بالفيديو .. المعيوف : لم نقدم المطلوب اليوم وأنا اتحمل الهدف الثاني
بالفيديو .. المعيوف : لم نقدم المطلوب اليوم وأنا اتحمل الهدف الثاني
منذ 45 دقيقة 1504
بالفيديو.. سعود عبدالحميد: "الفوز على الهلال ساعدنا على المنافسة في الدوري"
بالفيديو.. سعود عبدالحميد: "الفوز على الهلال ساعدنا على المنافسة في الدوري"
منذ 45 دقيقة 1436
القحطاني مهاجما ميكالي : "كرسي الهلال أكبر منه "
القحطاني مهاجما ميكالي : "كرسي الهلال أكبر منه "
منذ ساعة 2114
الفضاوة وما تسوي
الفضاوة وما تسوي
منذ ساعة 596
ماجد عبدالله ايام زمان
ماجد عبدالله ايام زمان
منذ ساعة 403