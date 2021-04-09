الكشف عن أسرار وتفاصيل صادمة في حياة نجل بايدن بعد اختراق كمبيوتره

واشنطن (صدى):
أوضح هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن أن كتابه الذي يروي فيه مذكرات حياته، سيحتوي على كل التفاصيل من الإدمان إلى حياته العاطفية، إلا أنه أخفى تفاصيل صادمة بحسب صحيفة الـ ديلي ميل.
وكشفت "ديلي ميل" عن الأسرار التي اختار هانتر عدم إفشائها، والتي تم الكشف عنها في محتويات جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به الذي تركه في ورشة إصلاح أجهزة الكمبيوتر في ويلمنجتون بولاية ديلاوير في أبريل 2019 ولم يعود لأخذه.
وقالت الـ ديلي ميل أن هانتر بدا مهووسا بصناعة الأفلام الإباحية ومقاطع الفيديو والصور الإباحية، مبينة أن القرص الصلب يحتوي على مئات الصور لنساء عاريات وصور سيلفي عارية لهانتر، بالإضافة إلى عشرات مقاطع الفيديو التي نشرها عبر موقع تحت اسم المستخدم RHEast.
وبينت الرسائل النصية أنه كان يطلب المخدرات في كثير من الأحيان إلى غرف الفنادق ويأخذها مع النساء قبل أو بعد ممارسة الجنس، وتشمل الصور الموجودة على القرص الصلب زجاجات من 100 ملغ من حبوب الفياغرا وهي أعلى جرعة يصفها الأطباء.
وأوضحت النصوص كيف انغمس الرئيس الأمريكي في حياة ابنه العاطفية، وكيف أنه تحمل العبارات الحادة من هانتر، ودفع فواتير أحفاده عندما استنزف هانتر حساباته المصرفية للإنفاق على فتيات الليل والكوكايين.