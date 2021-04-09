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الكشف عن أسرار وتفاصيل صادمة في حياة نجل بايدن بعد اختراق كمبيوتره

منذ 18 دقيقة
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الكشف عن أسرار وتفاصيل صادمة في حياة نجل بايدن بعد اختراق كمبيوتره

واشنطن (صدى):
أوضح هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن أن كتابه الذي يروي فيه مذكرات حياته، سيحتوي على كل التفاصيل من الإدمان إلى حياته العاطفية، إلا أنه أخفى تفاصيل صادمة بحسب صحيفة الـ ديلي ميل.

وكشفت "ديلي ميل" عن الأسرار التي اختار هانتر عدم إفشائها، والتي تم الكشف عنها في محتويات جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به الذي تركه في ورشة إصلاح أجهزة الكمبيوتر في ويلمنجتون بولاية ديلاوير في أبريل 2019 ولم يعود لأخذه.

وقالت الـ ديلي ميل أن هانتر بدا مهووسا بصناعة الأفلام الإباحية ومقاطع الفيديو والصور الإباحية، مبينة أن القرص الصلب يحتوي على مئات الصور لنساء عاريات وصور سيلفي عارية لهانتر، بالإضافة إلى عشرات مقاطع الفيديو التي نشرها عبر موقع تحت اسم المستخدم RHEast.

وبينت الرسائل النصية أنه كان يطلب المخدرات في كثير من الأحيان إلى غرف الفنادق ويأخذها مع النساء قبل أو بعد ممارسة الجنس، وتشمل الصور الموجودة على القرص الصلب زجاجات من 100 ملغ من حبوب الفياغرا وهي أعلى جرعة يصفها الأطباء.

وأوضحت النصوص كيف انغمس الرئيس الأمريكي في حياة ابنه العاطفية، وكيف أنه تحمل العبارات الحادة من هانتر، ودفع فواتير أحفاده عندما استنزف هانتر حساباته المصرفية للإنفاق على فتيات الليل والكوكايين.

بايدن
نجل بايدن
هانتر بايدن

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
عدو الخونة
ابو شنب ملط هالخمة على خمة فلسطين مخنثين يختفون وراء الدين لتحقيق مصالحهم الدنوية ويريدون الكل يحاربون عنهم وهم ينفخون كروشهم وحساباتهم البنكية وتجاراتهم العابرة للبلدان وياخذون الناس بالصوت شاهت الوجوه واتباعهم مثل المغفل المخنث الذي يرى الشعر في اعين الاخرين ولا يرى الخشب باعجاز مشغليه يوصي واحد يرد على شخص يريد ان يهلك الحرث والنسل لاجل ان يحكم هو وجماعته ويبيحوا الزنا واللواط الفجور والخمور وجميع مايعصى الله فيه يوصيه بعدم بعدم الحقد والغل على دين الحق ويرى من يريد ان يهلك 100 مليون مسلم بالتعاون مع الاحباش لقتلهم يرى هذا دين الحق لعائن الله تترى عليك وعلى من درسك هذا الدين المسخ الذي لا يشبه الا تفكيركم الممسوخ
ابو رياض الحربي
اشغلتونا بالمسلسلات الله يشغلكم قسم بالله انكم بؤورة فساد للمجتع خيبكم الله رمضان صيام وعبادة الله ونتم كل الي همكم المسلسلات الله يزيلكم كانكم أشغلوتو المسلمين والمسلمات
ابو رياض الحربي
اشغلتونا بالمسلسلات الله يشغلكم قسم بالله انكم بؤورة فساد للمجتع خيبكم الله
يا رب يا كيرم
يا سبحان الله ناس رواتبهم بالبدلات تصل ملاين سنويا يناقشو وضع متقاعدين راتبهم ثلاث واربع وخمس وست الاف ريال طيب ناقشو وضع المتاقعدين مع صندوق التنية العقاري الي بخصم عليهم اعفوهم من الصندوق هذا اقل حقوقهم اخر وارذل عمره يهان بعد خدمة طويلة يا ليت الدولة تشيل هالمجلس وتوزع رواتبهم على الارامل والايتام

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