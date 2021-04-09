القحطاني مهاجما ميكالي : "كرسي الهلال أكبر منه "

ماجد محمد (صدى):
هاجم المحل الرياضي خالد القحطاني ، مدرب الهلال روجيرو ميكالي وذلك بعد هزيمة الفريق أمام الاتحاد بهدفين دون رد.
وقال القحطاني" ما خُلق ليزحف لايمكن ان يطير ،ومن صنع نفسه لتدريب الفئات السنية ،لايمكن أن يقود الاندية الكبرى
لكنها أحكام كرة القدم تمنح الفُرص لمن لم يكن يحلم بها
وتجعل شخص مثل ميكالي الذي يرى نفسه طوال تاريخه أما رحالة أو مدرب تحت 21 سنة يجلس على كرسي المدير الفني بالهلال.. أكبر منه بكثير".
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تمكن من الفوز على فريق الهلال بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.