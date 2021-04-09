بالفيديو .. المعيوف : لم نقدم المطلوب اليوم وأنا اتحمل الهدف الثاني

ماجد محمد (صدى):
علق حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، عبد الله المعيوف، على الخسارة التي تلقاها فريقه في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، أمام فريق الاتحاد، بهدفين دون رد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأضاف، خلال حديثه بالقنوات الرياضية السعودية، أنه لم فريقه لم يقدم المطلوب اليوم، فخسروا 3 نقاط، ومثل هذه المباريات نتوقع فيها أي شيء.
وأرجع سبب خسارتهم للمباراة لقلة التركيز، مؤكداً أنه يتحمل الهدف الثاني، متعهداً بتعويض الجمهور بتلافي الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة في المباريات المقبلة.