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بالفيديو.. الاتحاد يتغلب على الهلال بهدفين نظيفين

منذ ساعة
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بالفيديو.. الاتحاد يتغلب على الهلال بهدفين نظيفين

طلال الغامدي (صدى):
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من الفوز على فريق الهلال بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول تقدم الاتحاد في الدقيقة 26 بهدف أحرزه اللاعب عبدالمحسن فلاته، وحصد الاتحاد الهدف الثاني له في نفس الشوط بقدم سعود عبدالحميد في الدقيقة 45.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 45 نقطة، ويواجه الباطن يوم الجمعة المقبل،بينما توقف رصيد الهلال عند 48 نقطة، ويلاقي الشباب الجمعة الموافق 7 مايو.

نادي الهلال
نادي الاتحاد
دوري المحترفين

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
عدو الخونة
ابو شنب ملط هالخمة على خمة فلسطين مخنثين يختفون وراء الدين لتحقيق مصالحهم الدنوية ويريدون الكل يحاربون عنهم وهم ينفخون كروشهم وحساباتهم البنكية وتجاراتهم العابرة للبلدان وياخذون الناس بالصوت شاهت الوجوه واتباعهم مثل المغفل المخنث الذي يرى الشعر في اعين الاخرين ولا يرى الخشب باعجاز مشغليه يوصي واحد يرد على شخص يريد ان يهلك الحرث والنسل لاجل ان يحكم هو وجماعته ويبيحوا الزنا واللواط الفجور والخمور وجميع مايعصى الله فيه يوصيه بعدم بعدم الحقد والغل على دين الحق ويرى من يريد ان يهلك 100 مليون مسلم بالتعاون مع الاحباش لقتلهم يرى هذا دين الحق لعائن الله تترى عليك وعلى من درسك هذا الدين المسخ الذي لا يشبه الا تفكيركم الممسوخ
ابو رياض الحربي
اشغلتونا بالمسلسلات الله يشغلكم قسم بالله انكم بؤورة فساد للمجتع خيبكم الله رمضان صيام وعبادة الله ونتم كل الي همكم المسلسلات الله يزيلكم كانكم أشغلوتو المسلمين والمسلمات
ابو رياض الحربي
اشغلتونا بالمسلسلات الله يشغلكم قسم بالله انكم بؤورة فساد للمجتع خيبكم الله
يا رب يا كيرم
يا سبحان الله ناس رواتبهم بالبدلات تصل ملاين سنويا يناقشو وضع متقاعدين راتبهم ثلاث واربع وخمس وست الاف ريال طيب ناقشو وضع المتاقعدين مع صندوق التنية العقاري الي بخصم عليهم اعفوهم من الصندوق هذا اقل حقوقهم اخر وارذل عمره يهان بعد خدمة طويلة يا ليت الدولة تشيل هالمجلس وتوزع رواتبهم على الارامل والايتام

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