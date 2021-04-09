بالفيديو.. الاتحاد يتغلب على الهلال بهدفين نظيفين

طلال الغامدي (صدى):
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من الفوز على فريق الهلال بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهد الشوط الأول تقدم الاتحاد في الدقيقة 26 بهدف أحرزه اللاعب عبدالمحسن فلاته، وحصد الاتحاد الهدف الثاني له في نفس الشوط بقدم سعود عبدالحميد في الدقيقة 45.
وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 45 نقطة، ويواجه الباطن يوم الجمعة المقبل،بينما توقف رصيد الهلال عند 48 نقطة، ويلاقي الشباب الجمعة الموافق 7 مايو.