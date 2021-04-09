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بالفيديو.. إخواني هارب يدعم أثيوبيا في سد النهضة ضد مصر

منذ ساعة
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بالفيديو.. إخواني هارب يدعم أثيوبيا في سد النهضة ضد مصر

ستوكهولم (صدى):
ظهر أحد العناصر الإخوانية الهاربة خارجة مصر ويدعى علاء الدين محمد السيد عمر سلمان وشهرته علاء الظاهري خلال مقطع فيديو ، أعلن تأييده للموقف الإثيوبي بخصوص سد النهضة على حساب بلاده.

وقال الظاهري والمقيم كـ لاجئ في السويد، خلال مقطع الفيديو المتداول، أنه يرغب في التحالف مع إثيوبيا لإسقاط النظام في مصر، مطالباً قيادات جماعته بالتعاون مع أديس أبابا واستخدام موقفها لدعم هدف الإخوان في إسقاط النظام بمصر وإقامة دولتهم، حسب زعمه، وذلك عقب إعلان القيادة المصرية فشل مفاوضات سد النهضة، مؤكدةً أن الموقف الإثيوبي المتعنت والرافض للعودة للمفاوضات معيق وسيؤدي إلى تعقيد الأزمة وزيادة الاحتقان في المنطقة.

وأوضحت مصادر صحفية عن أن الظاهري من ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث كرداسة عام 2013 وصدر بحقه حكم بالإعدام، واسمه الحركي علاء الجوكس، وكان ينتمي لـ حركة حازمون التي أسسها حازم صلاح أبو إسماعيل وشارك مع آخرين في مذبحة كرداسة، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة

وتقدم المحامي طارق محمود، بلاغًا للمحامي العام ضد الإرهابي الهارب لاتهامه بنشر فيديوهات يقوم فيها بالتحريض على أعمال العنف والقتل والخطف، وإدراجه بالنشرة الحمراء لـ الإنتربول الدولي للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه.

مصر
سد النهضة
أثيوبيا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 126914
منذ ساعة
يهبى ويخبى ، خذله الله واهانه ، من يريد خيانة بلاده وخذلانها ..
وافي
وافي عدد التعليقات : 773
منذ 48 دقيقة
اخواني واخواتي تمسكو بهذا الدين العظيم
واتركو من في قلوبهم حقد وغل على دين الحق
الذي لن يقبل عند الله الا دين الاسلام
عدو الخونة
عدو الخونة عدد التعليقات : 1857
منذ 14 دقيقة
ابو شنب ملط هالخمة على خمة فلسطين مخنثين يختفون وراء الدين لتحقيق مصالحهم الدنوية ويريدون الكل يحاربون عنهم وهم ينفخون كروشهم وحساباتهم البنكية وتجاراتهم العابرة للبلدان وياخذون الناس بالصوت شاهت الوجوه واتباعهم مثل المغفل المخنث الذي يرى الشعر في اعين الاخرين ولا يرى الخشب باعجاز مشغليه
يوصي واحد يرد على شخص يريد ان يهلك الحرث والنسل لاجل ان يحكم هو وجماعته ويبيحوا الزنا واللواط الفجور والخمور وجميع مايعصى الله فيه يوصيه بعدم بعدم الحقد والغل على دين الحق
ويرى من يريد ان يهلك 100 مليون مسلم بالتعاون مع الاحباش لقتلهم يرى هذا دين الحق
لعائن الله تترى عليك وعلى من درسك هذا الدين المسخ الذي لا يشبه الا تفكيركم الممسوخ

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
عدو الخونة
ابو شنب ملط هالخمة على خمة فلسطين مخنثين يختفون وراء الدين لتحقيق مصالحهم الدنوية ويريدون الكل يحاربون عنهم وهم ينفخون كروشهم وحساباتهم البنكية وتجاراتهم العابرة للبلدان وياخذون الناس بالصوت شاهت الوجوه واتباعهم مثل المغفل المخنث الذي يرى الشعر في اعين الاخرين ولا يرى الخشب باعجاز مشغليه يوصي واحد يرد على شخص يريد ان يهلك الحرث والنسل لاجل ان يحكم هو وجماعته ويبيحوا الزنا واللواط الفجور والخمور وجميع مايعصى الله فيه يوصيه بعدم بعدم الحقد والغل على دين الحق ويرى من يريد ان يهلك 100 مليون مسلم بالتعاون مع الاحباش لقتلهم يرى هذا دين الحق لعائن الله تترى عليك وعلى من درسك هذا الدين المسخ الذي لا يشبه الا تفكيركم الممسوخ
ابو رياض الحربي
اشغلتونا بالمسلسلات الله يشغلكم قسم بالله انكم بؤورة فساد للمجتع خيبكم الله رمضان صيام وعبادة الله ونتم كل الي همكم المسلسلات الله يزيلكم كانكم أشغلوتو المسلمين والمسلمات
ابو رياض الحربي
اشغلتونا بالمسلسلات الله يشغلكم قسم بالله انكم بؤورة فساد للمجتع خيبكم الله
يا رب يا كيرم
يا سبحان الله ناس رواتبهم بالبدلات تصل ملاين سنويا يناقشو وضع متقاعدين راتبهم ثلاث واربع وخمس وست الاف ريال طيب ناقشو وضع المتاقعدين مع صندوق التنية العقاري الي بخصم عليهم اعفوهم من الصندوق هذا اقل حقوقهم اخر وارذل عمره يهان بعد خدمة طويلة يا ليت الدولة تشيل هالمجلس وتوزع رواتبهم على الارامل والايتام

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