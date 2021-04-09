بالفيديو.. إخواني هارب يدعم أثيوبيا في سد النهضة ضد مصر

ستوكهولم (صدى):
ظهر أحد العناصر الإخوانية الهاربة خارجة مصر ويدعى علاء الدين محمد السيد عمر سلمان وشهرته علاء الظاهري خلال مقطع فيديو ، أعلن تأييده للموقف الإثيوبي بخصوص سد النهضة على حساب بلاده.
وقال الظاهري والمقيم كـ لاجئ في السويد، خلال مقطع الفيديو المتداول، أنه يرغب في التحالف مع إثيوبيا لإسقاط النظام في مصر، مطالباً قيادات جماعته بالتعاون مع أديس أبابا واستخدام موقفها لدعم هدف الإخوان في إسقاط النظام بمصر وإقامة دولتهم، حسب زعمه، وذلك عقب إعلان القيادة المصرية فشل مفاوضات سد النهضة، مؤكدةً أن الموقف الإثيوبي المتعنت والرافض للعودة للمفاوضات معيق وسيؤدي إلى تعقيد الأزمة وزيادة الاحتقان في المنطقة.
وأوضحت مصادر صحفية عن أن الظاهري من ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث كرداسة عام 2013 وصدر بحقه حكم بالإعدام، واسمه الحركي علاء الجوكس، وكان ينتمي لـ حركة حازمون التي أسسها حازم صلاح أبو إسماعيل وشارك مع آخرين في مذبحة كرداسة، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة
وتقدم المحامي طارق محمود، بلاغًا للمحامي العام ضد الإرهابي الهارب لاتهامه بنشر فيديوهات يقوم فيها بالتحريض على أعمال العنف والقتل والخطف، وإدراجه بالنشرة الحمراء لـ الإنتربول الدولي للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه.