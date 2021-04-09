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بالفيديو.. مصطفى زغبة يكشف سبب فسخ عقده مع ضمك وعودته

منذ 43 دقيقة
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بالفيديو.. مصطفى زغبة يكشف سبب فسخ عقده مع ضمك وعودته

نواف السالم (صدى):
علق لاعب ضمك مصطفى زغبة على فوز فريقه أمام النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وقال مصطفى زغبة : "قدمنا نتائج ومستوى متميز، وسعداء بتحقيق الثلاثة نقاط أمام النصر اليوم وأعد الجماهير بالبقاء في الدوري "، مشيرا إلى انهم في الدور الأول ضيعوا الكثير من النقاط وفي الدور الثاني اللاعبين قدموا مباريات ممتازة.

وأضاف زغبة " فسخت عقدي في الدور الأول، لعدم تقديمي المستوى المطلوب لأسباب نفسية حيث أنني لا أرى أسرتي منذ عامين والآن عدت إلى مستواي".

النصر
ضمك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
بيليهيه ، ماشاء الله عليها ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب .. .. الله يرحم طلال مداح رحمة واسعه .. آمين ..
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم أحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره عنا

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