بالفيديو.. مصطفى زغبة يكشف سبب فسخ عقده مع ضمك وعودته

نواف السالم (صدى):
علق لاعب ضمك مصطفى زغبة على فوز فريقه أمام النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
وقال مصطفى زغبة : "قدمنا نتائج ومستوى متميز، وسعداء بتحقيق الثلاثة نقاط أمام النصر اليوم وأعد الجماهير بالبقاء في الدوري "، مشيرا إلى انهم في الدور الأول ضيعوا الكثير من النقاط وفي الدور الثاني اللاعبين قدموا مباريات ممتازة.
وأضاف زغبة " فسخت عقدي في الدور الأول، لعدم تقديمي المستوى المطلوب لأسباب نفسية حيث أنني لا أرى أسرتي منذ عامين والآن عدت إلى مستواي".