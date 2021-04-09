بالفيديو.. النصر يسقط أمام ضمك بثلاثة أهداف

ماجد محمد (صدى):
تغلب نادي ضمك على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل بيلجرينو هدف التقدم لصالح ضمك عند الدقيقة 7.
وتمكن عبدالفتاح عسيري من تعديل النتيجة بهدف التعادل للنصر بالدقيقة 51 من بداية الشوط الثاني، ومن ثم أحرز عبدالرحمن العبيد الهدف الثاني للنصر من ضربة ثابتة بالدقيقة 54.
وفي ردة قوية ، عاد ضمك وسجل هدفين الثاني والثالث عن طريق إيميليو زيلايا وبيليجريني بالدقيقتين 56 و62.
وبهذه النتيجة، يرفع ضمك رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين، بينما النصر يظل عند 36 نقطة في المركز الخامس بعد مرور 24 جولة.