آخر تطورات تجديد عقد نجم مانشستر يونايتد

وكالات (صدى):
تحدث النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن مستقبل المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، مع الفريق، وآخر تطورات تجديد عقده .
وقال أولى سولشاير، أنه خلال الفترة الحالية هناك حديث مستمر بين إدارة مانشستر يونايتد وكافاني لحسم مستقبل اللاعب.
وتابع: "الأمور ما زالت غير واضحة سواء باستمرار كافاني لمدة موسم آخر أو الرحيل مع نهاية الموسم، والأوروجوياني لا يزال يريد وقتًا لاتخاذ قراره".
وأضاف: "الفترة الحالية نقاتل من أجل تحقيق لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، ولمعرفة موقف الفريق في ترتيب الجدول مع اقتراب البريميرليج على الانتهاء".
ومن المقرر أن يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا على نظيره توتنهام الإنجليزي مساء بعد غدًا الأحد، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".