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آلية نظام التبرع بالأعضاء البشرية وكيفية نقلها من المتوفي

منذ 49 دقيقة
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آلية نظام التبرع بالأعضاء البشرية وكيفية نقلها من المتوفي

الرياض (صدى):
نشرت جريدة أم القرار اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (468) وتاريخ 17/08/1442هـ، بالموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية.

وتضمن القرار أن المركز السعودي لزراعة الأعضاء ينسق- عند الحاجة- مع الجهة المختصة في صندوق الوقف الصحي، فيما يخص تأمين احتياجات المنشآت الصحية المرخص لها في مجال زراعة الأعضاء البشرية.

ونصت المادة الثانية من النظام بأنه يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقًا لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي حددته اللائحة، وتنص المادة الثالثة على أنه في غير الحالتين الواردتين في المادة الثانية من النظام، يجوز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفى بناء على موافقة أقرب وريث له.

في حال تعذر التعرف على الورثة؛ فتؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه. وإذا تعدد الأقارب وكانت مرتبتهم واحدة؛ فيجب الحصول على موافقة الأغلبية منهم على الأقل. وتكون الموافقة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة.

المتوفي
التبرع بالأعضاء البشرية
نظام التبرع

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
ههههه يا الاخ الماهر. اذا انت البايع لجزء من كبدك انت ، وأخذت هذا القرار بمحض إرادتك انت ، وبكامل قواك العقلية انت ، ولقيتَ ثريا مليونيرا يشتري لذاك الجزء منك ، الله يوفّقك ويبارك لك في ال٣ ملايين اللي بتقبضهم ثمنا لذالك الجزء . كما لك الحق ان تتبرّع به ببلاش لأنه ملكك، مفروض يكون لك الحق ان تبيعه ايضا بأي مبلغ كان حسب العرض والطلب . انا مثَلا احترم- ولا اقتدي - برأي القائلين بعدم جواز الافراط بجزء من جسدك سواء تبرعا او بيعا بما في ذالك التبرع بالدم وبأجزاء من جسدك حتى بعد وفاتك . اما القائلون بجواز التبرع وعدم جواز البيع فهم يعيشون في خيارات نفاقية بحتة لا اساس لها من الشرع ، انما مجرد تقليد اعمى لما وضعه مشرّعون غربيون ، مثله مثل تحريمهم للحشيش والماريجوانا والقات وتحليلهم لما هو افتك من القات والحشيش ، ألا هو التّبغ ومشتقاته ارضاء لشركة مارلبورو وروذمانس وابو بس والبلدان التي تصنّع تلك السجاير، وذالك ايضا اقتداءً بسادتهم المشرعين الغربيين.
مشعي
الله يرحمك يابومتعب ملك الانسانية كان همه الاول والاخير اسعاد ورفاهية المواطنين قليل الكلام كثير الافعال.
دكتور رايق بن فايق
هذا الحي يحتاج تطوير حقيقي اسمه حي الوزارات المفروض اسم على مسمى وليس الواقع الان حي موقعه ممتاز ولكن مبانيه وتنظيمه تعيس
ابو محمد
يا صدى كرهتونا في صحيفتكم بالإعلانات الممقوتة من معظم القراء والتي تغطي الفيديوهات التي تعرضونها ، ضعوها على احد الأطراف ما دام الطمع معميكم
د محمد ماجد بخش
وحدة الثقل الممثلة لوحدات الثقالة إما أن تمثل لوحدة العنصر وإما أن تتمثل في وحدة العناصر وبذلك يصبح تمثيل مجموع ذرات العنصر مكافئا عدديا لمجموع / وحدات العناصر الذرية / ومجموع ذرات العناصر المغناطيسية / الممثلة بمجموع ذرات العناصر / أو الممثلة بمجموع وحدات العناصر العددية في البناء المنتظم الممثل المشترك لوحدات الثقل الفراغية العددية الممثلة لدرجات الثقل والثقالة. وكل ما سبق يعد مرحلة أولى !!! في آلية التمثيل بحالة الأكسدة وفق الشروط والأحكام.

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