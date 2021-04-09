الأعداد السابقة للصحيفة

توضيح من الموارد البشرية بشأن الإرتفاع في أسعار الاستقدام

منذ 11 دقيقة
1321
توضيح من الموارد البشرية بشأن الإرتفاع في أسعار الاستقدام

الرياض (صدى):
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هناك عدة عوامل أثرت في ارتفاع أسعار الاستقدام ، وأولها تفشي فيروس كوفيد-19.

وأكدت الوزارة على حرصها على مراقبة الأسعار لدى شركات ومكاتب الاستقدام باستمرار، مبينةً أنها وعبر فرقها الرقابية ترصد أي مخالفات.

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق اشتراطات الدخول للمملكة؛ ومنها فحص PCR حديث, والحجر في بلد الاستقدام لمدة 14 يوماً قبل السماح لهم بالفحص الثاني والمغادرة للمملكة وارتفاع أسعار تذاكر الطيران بين 15% إلى 33%، وارتفاع تكلفة القيمة المضافة، وعدم القدرة على الاستقدام من مدن معينة في بعض الدول بسبب انتشار الوباء، أدّت لارتفاع في أسعار الاستقدام، مبينة أنها تهتم بجميع الاقتراحات والآراء الساعية لتحسين قطاع الاستقدام في المملكة في مختلف قنواتها الرسمية.

فيما يخص العمالة غير النظامية؛ قالت الموارد البشرية هي مسؤولية الجهات الأمنية بالمملكة وليست مسؤولية هذه الوزارة.

الموارد البشرية
الاستقدام
إرتفاع أسعار الاستقدام

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناقد
أكيد تسمعون التقاعد بالميلادي
مطلع
المفروض 50 سنة والتخلص من كبار السن وفتح الباب أمام الشباب .. لا تقول خبرة .. الآن تكنلوجيا وأكثر كبار السن لا يفقه فيها شيئا ... يعني حمولة .. بعضهم لف ودوران واستغلال ثغرات النظام لصالح الحبايب ودربوا الصغار على ذلك
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
يا حول وعيد وتهديد غرامات ومخالفات وسجن الشعب حاليآ كأنه في سجن
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
طيب واللي يرفض ياخذ اللقاح
abdul
" بالفيديو .. مواطن رفض بيع جزء من كبده مقابل 3 ملايين ريال وتبرع بكليته لفتاة يتيمة . " ..... هل قوانين المملكة تبيح للانسان بيع جزء من كبده سواء ب٣ ملايين او ثلاث مائة ريال ام انها مجرد كلام صفصف لا اساس له من الصحة سوى المزايدة على القرّاء ؟ مع انِّي شخصيا لا عندي ميل للمتبرعين ضد البياعين لاجزاء من جسدهم، على مبدأ القاعدة : لا يمكن لأحد ان يتبرّع بما لا يملكه. وإذا جاز له ان يتبرع بشيئ مما يملكه جاز له ايضا ان يبيع ذاك الشيئ. وخاصة اذا كان المشترِي هامور كبير من ذوي الثراء الفاحش.

أخر الأخبار

توضيح من الموارد البشرية بشأن الإرتفاع في أسعار الاستقدام
توضيح من الموارد البشرية بشأن الإرتفاع في أسعار الاستقدام
منذ 11 دقيقة 1325
"المرور" يتفاعل مع شكوى الوقوف الخاطئ للسيارات بحي الوزارات
"المرور" يتفاعل مع شكوى الوقوف الخاطئ للسيارات بحي الوزارات
منذ 26 دقيقة 1469
شاهد .. مدرسة تصمم جدول اختبارات الطلاب مثل التقرير اليومي لفيروس كورونا
شاهد .. مدرسة تصمم جدول اختبارات الطلاب مثل التقرير اليومي لفيروس كورونا
منذ 30 دقيقة 1562
مروة راتب : من قصة عيوني ينعرف اني بدوية
مروة راتب : من قصة عيوني ينعرف اني بدوية
منذ 33 دقيقة 315
ياقوة قلبه
ياقوة قلبه
منذ 34 دقيقة 309
بالفيديو.. جستنيه يكشف تجاوزات حمدالله منذ بداية تعاقده مع النصر
بالفيديو.. جستنيه يكشف تجاوزات حمدالله منذ بداية تعاقده مع النصر
منذ 42 دقيقة 1683
سبب توحيد شكل بطاقات الصراف الآلي على مستوى العالم
سبب توحيد شكل بطاقات الصراف الآلي على مستوى العالم
منذ 52 دقيقة 1698
أول تعليق من "الهيئة الملكية للرياض" على مزاعم دفع المليارات لمقاولي قطار الرياض
أول تعليق من "الهيئة الملكية للرياض" على مزاعم دفع المليارات لمقاولي قطار الرياض
منذ 58 دقيقة 1792
بالفيديو.. فرح الهادي توضح سبب نحافتها الشديدة
بالفيديو.. فرح الهادي توضح سبب نحافتها الشديدة
منذ ساعة 504
رجل يضرب امرأة بوحشية امام المارة
رجل يضرب امرأة بوحشية امام المارة
منذ ساعة 1156