إيقاف حكم مباريات عن العمل بسبب "توقيع هالاند"

وكالات (صدى):
أصدر الاتحاد الروماني لكرة القدم عقوبة بحق الحكم أوكتافيان سوفري، إذ تقرر إيقافه، وعدم إسناد أي مباراة محلية له خلال هذا الأسبوع.
وجاء قرار الاتحاد بسبب قيام سوفري بطلب توقيع مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، النرويجي إيرلينج هالاند، على البطاقتين الصفراء والحمراء خلال المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.
وبرر الحكم تصرفه بأنه جمع أكثر من 250 توقيعاً للتبرع به لجمعية خيرية لمكافحة التوحد إلا أن الاتحاد رفض تبريره، واعتبر سلوكه غير مقبول وغير لائق، وأصدرت عقوبة بحقه.
يذكر أن المباراة الحكم طلب توقيع اللاعب في المباراة التي خسر فيها دورتموند أمام مانشستر سيتي، بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.