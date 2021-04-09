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إيقاف حكم مباريات عن العمل بسبب "توقيع هالاند"

منذ ساعة
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إيقاف حكم مباريات عن العمل بسبب "توقيع هالاند"

وكالات (صدى):
أصدر الاتحاد الروماني لكرة القدم عقوبة بحق الحكم أوكتافيان سوفري، إذ تقرر إيقافه، وعدم إسناد أي مباراة محلية له خلال هذا الأسبوع.

وجاء قرار الاتحاد بسبب قيام سوفري بطلب توقيع مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، النرويجي إيرلينج هالاند، على البطاقتين الصفراء والحمراء خلال المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.

وبرر الحكم تصرفه بأنه جمع أكثر من 250 توقيعاً للتبرع به لجمعية خيرية لمكافحة التوحد إلا أن الاتحاد رفض تبريره، واعتبر سلوكه غير مقبول وغير لائق، وأصدرت عقوبة بحقه.

يذكر أن المباراة الحكم طلب توقيع اللاعب في المباراة التي خسر فيها دورتموند أمام مانشستر سيتي، بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

بروسيا دورتموند الألماني
إيرلينج هالاند
أوكتافيان سوفري

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
ههههه يا الاخ الماهر. اذا انت البايع لجزء من كبدك انت ، وأخذت هذا القرار بمحض إرادتك انت ، وبكامل قواك العقلية انت ، ولقيتَ ثريا مليونيرا يشتري لذاك الجزء منك ، الله يوفّقك ويبارك لك في ال٣ ملايين اللي بتقبضهم ثمنا لذالك الجزء . كما لك الحق ان تتبرّع به ببلاش لأنه ملكك، مفروض يكون لك الحق ان تبيعه ايضا بأي مبلغ كان حسب العرض والطلب . انا مثَلا احترم- ولا اقتدي - برأي القائلين بعدم جواز الافراط بجزء من جسدك سواء تبرعا او بيعا بما في ذالك التبرع بالدم وبأجزاء من جسدك حتى بعد وفاتك . اما القائلون بجواز التبرع وعدم جواز البيع فهم يعيشون في خيارات نفاقية بحتة لا اساس لها من الشرع ، انما مجرد تقليد اعمى لما وضعه مشرّعون غربيون ، مثله مثل تحريمهم للحشيش والماريجوانا والقات وتحليلهم لما هو افتك من القات والحشيش ، ألا هو التّبغ ومشتقاته ارضاء لشركة مارلبورو وروذمانس وابو بس والبلدان التي تصنّع تلك السجاير، وذالك ايضا اقتداءً بسادتهم المشرعين الغربيين.
مشعي
الله يرحمك يابومتعب ملك الانسانية كان همه الاول والاخير اسعاد ورفاهية المواطنين قليل الكلام كثير الافعال.
دكتور رايق بن فايق
هذا الحي يحتاج تطوير حقيقي اسمه حي الوزارات المفروض اسم على مسمى وليس الواقع الان حي موقعه ممتاز ولكن مبانيه وتنظيمه تعيس
ابو محمد
يا صدى كرهتونا في صحيفتكم بالإعلانات الممقوتة من معظم القراء والتي تغطي الفيديوهات التي تعرضونها ، ضعوها على احد الأطراف ما دام الطمع معميكم
د محمد ماجد بخش
وحدة الثقل الممثلة لوحدات الثقالة إما أن تمثل لوحدة العنصر وإما أن تتمثل في وحدة العناصر وبذلك يصبح تمثيل مجموع ذرات العنصر مكافئا عدديا لمجموع / وحدات العناصر الذرية / ومجموع ذرات العناصر المغناطيسية / الممثلة بمجموع ذرات العناصر / أو الممثلة بمجموع وحدات العناصر العددية في البناء المنتظم الممثل المشترك لوحدات الثقل الفراغية العددية الممثلة لدرجات الثقل والثقالة. وكل ما سبق يعد مرحلة أولى !!! في آلية التمثيل بحالة الأكسدة وفق الشروط والأحكام.

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