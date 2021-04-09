بالفيديو.. جستنيه يكشف تجاوزات حمدالله منذ بداية تعاقده مع النصر

نواف السالم (صدى):
أوضح الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه بعض تجاوزات لاعب النصر عدنان جستنيه منذ أن تعاقد مع النادي.
وقال جستنيه أن حمدالله قام بتجاوزارت عديدة منها "إلغاء متابعة حساب النادي على تويتر مرتين في أوقات مختلفة، وإلغاء متابعة رئيس النادي السابق صفوان السويكت ومساومة النادي في بداية فترة تولي السويكت ومطالبته بمستحقاته المتأخرة قبل العودة للرياض"
وتابع جستنيه " هدد حمدالله النادي مرتين بإرسال إيميلات للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، كما قام بالإعتداء على أحد الموظفين العاملين في المطار، وحادث سلطان للغنام
وأضاف جستنيه " من ضمن تجاوزات حمدالله أيضا رفض السفر مع الفريق في إحدى مباريات الدوري، ورمي شارة القيادة أثناء سير المباراة، وحركته الغير أخلاقية في مباراة نصف الكأس لمدافع الفيصلي".