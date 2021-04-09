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بالفيديو.. جستنيه يكشف تجاوزات حمدالله منذ بداية تعاقده مع النصر

منذ 42 دقيقة
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بالفيديو.. جستنيه يكشف تجاوزات حمدالله منذ بداية تعاقده مع النصر

نواف السالم (صدى):
أوضح الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه بعض تجاوزات لاعب النصر عدنان جستنيه منذ أن تعاقد مع النادي.

وقال جستنيه أن حمدالله قام بتجاوزارت عديدة منها "إلغاء متابعة حساب النادي على تويتر مرتين في أوقات مختلفة، وإلغاء متابعة رئيس النادي السابق صفوان السويكت ومساومة النادي في بداية فترة تولي السويكت ومطالبته بمستحقاته المتأخرة قبل العودة للرياض"

وتابع جستنيه " هدد حمدالله النادي مرتين بإرسال إيميلات للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، كما قام بالإعتداء على أحد الموظفين العاملين في المطار، وحادث سلطان للغنام

وأضاف جستنيه " من ضمن تجاوزات حمدالله أيضا رفض السفر مع الفريق في إحدى مباريات الدوري، ورمي شارة القيادة أثناء سير المباراة، وحركته الغير أخلاقية في مباراة نصف الكأس لمدافع الفيصلي".

النصر
عدنان جستنيه
عبدالرزاق حمدالله

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أحدث التعليقات

ناقد
أكيد تسمعون التقاعد بالميلادي
مطلع
المفروض 50 سنة والتخلص من كبار السن وفتح الباب أمام الشباب .. لا تقول خبرة .. الآن تكنلوجيا وأكثر كبار السن لا يفقه فيها شيئا ... يعني حمولة .. بعضهم لف ودوران واستغلال ثغرات النظام لصالح الحبايب ودربوا الصغار على ذلك
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
يا حول وعيد وتهديد غرامات ومخالفات وسجن الشعب حاليآ كأنه في سجن
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
طيب واللي يرفض ياخذ اللقاح
abdul
" بالفيديو .. مواطن رفض بيع جزء من كبده مقابل 3 ملايين ريال وتبرع بكليته لفتاة يتيمة . " ..... هل قوانين المملكة تبيح للانسان بيع جزء من كبده سواء ب٣ ملايين او ثلاث مائة ريال ام انها مجرد كلام صفصف لا اساس له من الصحة سوى المزايدة على القرّاء ؟ مع انِّي شخصيا لا عندي ميل للمتبرعين ضد البياعين لاجزاء من جسدهم، على مبدأ القاعدة : لا يمكن لأحد ان يتبرّع بما لا يملكه. وإذا جاز له ان يتبرع بشيئ مما يملكه جاز له ايضا ان يبيع ذاك الشيئ. وخاصة اذا كان المشترِي هامور كبير من ذوي الثراء الفاحش.

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