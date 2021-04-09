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أول تعليق من "الهيئة الملكية للرياض" على مزاعم دفع المليارات لمقاولي قطار الرياض

منذ 58 دقيقة
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أول تعليق من "الهيئة الملكية للرياض" على مزاعم دفع المليارات لمقاولي قطار الرياض

الرياض (صدى):
علقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض خلال بيان لها، اليوم الجمعة، على ما نشرته صحيفة بلومبيرغ من مزاعم بأن المبالغ غير المدفوعة لمقاولي قطار الرياض تصل إلى المليارات.

وأعلنت الهيئة في البيان عن رفضها بشكل قاطع أي مزاعم بعدم حصول المقاولين على دفعاتهم المالية، موضحةأن مشروع النقل العام بمدينة الرياض بدأ في أكتوبر عام 2013، وتم سداد المدفوعات المالية للمقاولين في وقت قياسي دون تأخير من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض عند تقديم شهادات إتمام الأعمال، بحسب التعاقد المبرم بين الأطراف المتعاقدة.

وقالت أنه يتم تقييم المطالبات المذكورة أعلاه وفقاً لعملية تسوية النزاعات المنصوص عليها في العقد لتسهيل أي خلاف لكل من الهيئة الملكية لمدينة الرياض واتحاد المقاولين، مبينة أن المدفوعات للمقاولين قد تم سدادها في الوقت المناسب بعد تقديم شهادات إتمام الأعمال بحسب التعاقد المبرم الخاص بهم دون تأخير، والتي تمثل تقدم الإعمال على الأرض بناء على نتائج واضحة وقابلة للقياس الكمي.

وأضافت أن جائحة كورونا أثرت على بناء المشاريع الضخمة، مثل انقطاع سلسلة الإمدادات، وعلى الرغم من تفشي المرض فقد حرصت الهيئة على استمرارية المشروع، حيث قامت بتكييف سلوك العمل وعمليات البناء.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تقديم الدعم لاتحاد المقاولين خلال فترة جائحة كورونا، والمناقشات جارية حاليا لتقييم هذا المستوى من الدعم بطريقة عادلة ومسؤولة ماليا.

قطار الرياض
المليارات
الهيئة الملكية للرياض

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناقد
أكيد تسمعون التقاعد بالميلادي
مطلع
المفروض 50 سنة والتخلص من كبار السن وفتح الباب أمام الشباب .. لا تقول خبرة .. الآن تكنلوجيا وأكثر كبار السن لا يفقه فيها شيئا ... يعني حمولة .. بعضهم لف ودوران واستغلال ثغرات النظام لصالح الحبايب ودربوا الصغار على ذلك
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
يا حول وعيد وتهديد غرامات ومخالفات وسجن الشعب حاليآ كأنه في سجن
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
طيب واللي يرفض ياخذ اللقاح
abdul
" بالفيديو .. مواطن رفض بيع جزء من كبده مقابل 3 ملايين ريال وتبرع بكليته لفتاة يتيمة . " ..... هل قوانين المملكة تبيح للانسان بيع جزء من كبده سواء ب٣ ملايين او ثلاث مائة ريال ام انها مجرد كلام صفصف لا اساس له من الصحة سوى المزايدة على القرّاء ؟ مع انِّي شخصيا لا عندي ميل للمتبرعين ضد البياعين لاجزاء من جسدهم، على مبدأ القاعدة : لا يمكن لأحد ان يتبرّع بما لا يملكه. وإذا جاز له ان يتبرع بشيئ مما يملكه جاز له ايضا ان يبيع ذاك الشيئ. وخاصة اذا كان المشترِي هامور كبير من ذوي الثراء الفاحش.

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