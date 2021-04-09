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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت"في المملكة

منذ 48 دقيقة
1412
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت"في المملكة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد، السبت، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية ويطرأ معها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على مناطق الرياض، والقصيم، والمنطقة الشرقية، وقد تودي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية يمتد إلى منطقة حائل وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير، جازان، نجران. كذلك على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة.

وأضاف أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي الأوسط بسرعة 25 – 50 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ويكون من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

وأضاف أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-42كم / ساعة، وارتفاع الموج متر نصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

المملكة
حالة الطقس
السبت
المركز الوطني للأرصاد

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المهم
الوعيد الشديد
ابو يزيد
كم انت مسكين يابووليد من من اسميته ابو خرقه سالب عقلك الله يعينك على الجايات احجز لك سرير في مصح اشهار وذكرك اولاتنساء ثلاثة السوبر,,,,,,,,,,,,,,
ابو يزيد
كم انت مسكين يابووليد من من اسميته ابو خرقه سالب عقلك الله يعينك على الجايات احجز لك سرير في مصح اشهار وذكرك اولاتنساء ثلاثة السوبر,,,,,,,,,,,,,,
نبيل
الله يجزاك الف خير
نبيل
الله يجزاك الف خير

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