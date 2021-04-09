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القاهرة تعلق الاتصالات الأمنية مع أنقرة حتى إشعار آخر

منذ 58 دقيقة
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القاهرة تعلق الاتصالات الأمنية مع أنقرة حتى إشعار آخر

القاهرة (صدى):
قررت مصر تعليق الاتصالات الأمنية مع أنقرة حتى إشعار آخر، وذلك لحين تنفيذ الأخيرة للمطالب المصرية.

وأكدت مصادر، وفقا لـ"العربية"، أن مصر طالبت تركيا بانسحاب فوري غير مشروط من ليبيا، لكن تباطؤ تركيا في سحب المرتزقة من ليبيا دفع مصر إلى تعليق الاجتماعات.

ولفتت إلى أن أنقرة تلقت مزيدًا من الوقت لسحب مستشاريها العسكريين وعناصرها من ليبيا،مؤكدة أنها تريد تنفيذ المطالب بشكل تدريجي ومصر تمسكت بتنفيذ على مرحلتين.

وأضافت أن تركيا تعهدت بتنفيذ مزيد من الإجراءات ضد قنوات الإخوان قبل نهاية رمضان.

القاهرة
ليبيا
تركيا
أنقرة

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المهم
الوعيد الشديد
ابو يزيد
كم انت مسكين يابووليد من من اسميته ابو خرقه سالب عقلك الله يعينك على الجايات احجز لك سرير في مصح اشهار وذكرك اولاتنساء ثلاثة السوبر,,,,,,,,,,,,,,
ابو يزيد
كم انت مسكين يابووليد من من اسميته ابو خرقه سالب عقلك الله يعينك على الجايات احجز لك سرير في مصح اشهار وذكرك اولاتنساء ثلاثة السوبر,,,,,,,,,,,,,,
نبيل
الله يجزاك الف خير
نبيل
الله يجزاك الف خير

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