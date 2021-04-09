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بالفيديو .. مواطن رفض بيع جزء من كبده مقابل 3 ملايين ريال وتبرع بكليته لفتاة يتيمة

منذ 54 دقيقة
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بالفيديو .. مواطن رفض بيع جزء من كبده مقابل 3 ملايين ريال وتبرع بكليته لفتاة يتيمة

عادل الحربي (صدى):
سرد المواطن "على الضبعان" قصة رفضه بيع جزء من كبده مقابل 3 ملايين ريال، وقرار تبرعه بكليته لفتاة يتيمة تدعى "عائشة".

وذكر، خلال حديثه بقناة الإخبارية، أن تبرعه للفتاة جاء خلال عمله كمدير تنفيذي لجمعية سفانة الخيرية للخدمات الصحية بحائل.

وأوضح أن عائشة كانت من ضمن المرضى الذين تنقلهم الجمعية إلى مراكز الغسيل، وهي طالبة في الصف الأول الثانوي،لافتا إلى أنه تواصل مع المشرف على ملفات المرضى، وطلب ملف الفتاة، وبعدها اكتشف أن 3 أيام من أيام دراسة الفتاة تضيع في مراكز الغسيل الكلوي لذلك قرر التبرع لها.

ولفت إلى أن أحد الأشخاص عرض عليه أن يتبرع بجزء من كبده لصالح رجل أعمال مقابل الحصول على 3 ملايين ريال، لافتا إلى أنه رفض الحصول على المال، وقرر التبرع له بشكل مجاني لوجه الله إلا أن المستشفى قالت له أنه لا يمكن إجراء عمليتي تبرع بالكبد والكلى في نفس الوقت، وأن عليه اختيار التبرع لشخص واحد، فاختار "عائشة".

التبرع بكلية
على الضبعان
مراكز الغسيل الكلوي

التعليقات

نبيل
نبيل عدد التعليقات : 419
منذ 45 دقيقة
الله يجزاك الف خير
نبيل
نبيل عدد التعليقات : 419
منذ 44 دقيقة
الله يجزاك الف خير

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أحدث التعليقات

المهم
الوعيد الشديد
ابو يزيد
كم انت مسكين يابووليد من من اسميته ابو خرقه سالب عقلك الله يعينك على الجايات احجز لك سرير في مصح اشهار وذكرك اولاتنساء ثلاثة السوبر,,,,,,,,,,,,,,
ابو يزيد
كم انت مسكين يابووليد من من اسميته ابو خرقه سالب عقلك الله يعينك على الجايات احجز لك سرير في مصح اشهار وذكرك اولاتنساء ثلاثة السوبر,,,,,,,,,,,,,,
نبيل
الله يجزاك الف خير
نبيل
الله يجزاك الف خير

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