تفاصيل إصابة عبدالإله المالكي ومدة غيابه

ماجد محمد (صدى):
أوضحت مصادر أن الفحوص الطبية المبدئية التي أجراها نجم الاتحاد، عبدالإله المالكي أظهرت وجود كسر في مفصل القدم، وحاجته للراحة والتأهل لأكثر من أربعة أسابيع، عقب احتكاكه مع المهاجم هارون كمارا.
وقالت المصادر أن المالكي سيغيب عن مواجهات الهلال اليوم الجمعة ضمن الجولة الـ25 من دوري المحترفين، إضافة إلى مواجهات الباطن، ضمك، أبها، العين، والنصر، و نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام الرجاء المغربي في حال تم إقامته خلال الـ40 يوما المقبلة، وفقاً لـ"الاقتصادية"
يجدر الإشارة إلى أن نادي الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 42 نقطة.