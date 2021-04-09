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تفاصيل إصابة عبدالإله المالكي ومدة غيابه

منذ ساعة
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تفاصيل إصابة عبدالإله المالكي ومدة غيابه

ماجد محمد (صدى):
أوضحت مصادر أن الفحوص الطبية المبدئية التي أجراها نجم الاتحاد، عبدالإله المالكي أظهرت وجود كسر في مفصل القدم، وحاجته للراحة والتأهل لأكثر من أربعة أسابيع، عقب احتكاكه مع المهاجم هارون كمارا.

وقالت المصادر أن المالكي سيغيب عن مواجهات الهلال اليوم الجمعة ضمن الجولة الـ25 من دوري المحترفين، إضافة إلى مواجهات الباطن، ضمك، أبها، العين، والنصر، و نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام الرجاء المغربي في حال تم إقامته خلال الـ40 يوما المقبلة، وفقاً لـ"الاقتصادية"

يجدر الإشارة إلى أن نادي الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

الهلال
الاتحاد
عبدالاله المالكي

التعليقات

عبدالرحمن السهلي
عبدالرحمن السهلي عدد التعليقات : 24
منذ 56 دقيقة
هذا مااستفدنا من كمارا . ارجو من الاداره تصريفه او اعارته حتى لو بخساره .للمحافظه على سلامة اللاعبين الاخرين .

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أحدث التعليقات

المهم
الوعيد الشديد
ابو يزيد
كم انت مسكين يابووليد من من اسميته ابو خرقه سالب عقلك الله يعينك على الجايات احجز لك سرير في مصح اشهار وذكرك اولاتنساء ثلاثة السوبر,,,,,,,,,,,,,,
ابو يزيد
كم انت مسكين يابووليد من من اسميته ابو خرقه سالب عقلك الله يعينك على الجايات احجز لك سرير في مصح اشهار وذكرك اولاتنساء ثلاثة السوبر,,,,,,,,,,,,,,
نبيل
الله يجزاك الف خير
نبيل
الله يجزاك الف خير

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